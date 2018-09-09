THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Yerel’de ittifaka MHP’den yeşil ışık

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimlerinde AK Parti ile MHP arasında kurulan Cumhur İttifakı sandıktan büyük zaferle çıktı. Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler için de Cumhur İttifakı yapan iki partiden de büyükşehirlerde yeniden ittifak mesajları verilmeye başlandı.

09 Eylül 2018 Pazar 12:38
Yerel’de ittifaka MHP’den yeşil ışık

Resul Ekrem Şahan  Ankara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimler öncesi verdiği ittifak sinyaline MHP yeşil ışık yaktı. AK Parti ve MHP arasında yerel seçimler için yapılması planlanan ittifakı siyasetçiler ve eski ülkücüler Akit’e değerlendirdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, “FETÖ’ye, PKK’ya, PYD’ye, HADEP’e karşı yerel seçimler için Cumhur İttifakı’nda yer alacaklarını 30 büyükşehirde Cumhur İttifakı’na gönül veren siyasi partilerden oluşan bir yerel yönetimler olması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

KAMUOYU DA YEREL SEÇİMDE İTTİFAKI ARZULUYOR

AK Parti ve MHP arasında yerel seçimler için yapılması öngörülen ittifakı değerlendiren AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, “AK Parti ve MHP arasındaki ittifakı kamuoyunu arzuluyor. Bu ittifakta yerel seçimlerde de güçlenerek çıkması lazım. Bu konuda atılan her türlü adımı da destekliyoruz” dedi.

TÜRKİYE’YE KARŞI YÜRÜTÜLEN OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Bağımsız Ülkücüler Platformu Başkanı Adnan Baran, Türkiye’nin istikrarı için gerekli bir ittifak olacağını belirterek, “Cumhur İttifakı dış güçlerin içerdeki maşalarına karşı yapılan bir ittifaktı. Türkiye’nin ayağına vurulan prangaların kırılması, Türkiye’nin bağımsızlığa giden yolda engellerin kaldırılması için gerekli bir ittifak. O ittifakı gerektiren sebepler halen ortada. Bugün Türkiye’ye karşı içeriden ve dışarıdan operasyonlar devam ediyor. Türkiye’de tehdit devam ediyor. AK Parti ile MHP bu milleti temsil ediyor. Karşıdaki partilerde dış güçlerin Türkiye’deki maşası. Yapılan ittifakı bir seçim ittifakı olarak görmemek gerekiyor. Ülkenin bağımsızlığına gidecek yolda yek vücut olmak gerekiyor” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 12:38
  1. Gaziantep
  2. Ankara
  3. Bağımsız Ülkücüler Platformu Başkanı Adnan Baran
  4. ak parti
  5. mhp
  6. ittifak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Soylu: Nereye gitsek başları öne eğik!
    1. Soylu: Nereye gitsek başları öne eğik!
    2. Yaralanan polisler bir an olsun..
    3. Japonya Prensesi Akiko, Türkiye'de
    4. Niğde'de Akdeniz sineği alarmı! "Bu..
    5. Güney Sudan'da uçak faciası! 17 ölü
    6. İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    7. Yerel’de ittifaka MHP’den yeşil ışık
    8. Yeni ortaya çıktı... 20 gündür..
    9. Jandarmanın kontrolüyle ortaya çıktı!..
    10. Artvin'de fotokapana yakalanan vaşak,..
    11. İdlib, ‘oldu-bittiye’ getirilemez!
    12. İstanbul'da korkunç olay! Lüks yatta..
    13. İkinci çeyrek büyüme rakamları yarın..
    14. MEB, merak edilen eğitim öğretim..
    15. YPG/PKK, Rakka'da 150 kişiyi rehin aldı!
    16. Taziye evine kurşun yağdıran..
    17. O ülkeye büyük şok! Başbakan trafik..
    18. Baba-oğul traktörün altında kaldılar!..
    19. İsrail bakan Mescid-i Aksa'ya baskın..
    20. Giresun'da hortum paniği!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?