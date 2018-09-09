Yerel’de ittifaka MHP’den yeşil ışık

Resul Ekrem Şahan Ankara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimler öncesi verdiği ittifak sinyaline MHP yeşil ışık yaktı. AK Parti ve MHP arasında yerel seçimler için yapılması planlanan ittifakı siyasetçiler ve eski ülkücüler Akit’e değerlendirdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, “FETÖ’ye, PKK’ya, PYD’ye, HADEP’e karşı yerel seçimler için Cumhur İttifakı’nda yer alacaklarını 30 büyükşehirde Cumhur İttifakı’na gönül veren siyasi partilerden oluşan bir yerel yönetimler olması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

KAMUOYU DA YEREL SEÇİMDE İTTİFAKI ARZULUYOR

AK Parti ve MHP arasında yerel seçimler için yapılması öngörülen ittifakı değerlendiren AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, “AK Parti ve MHP arasındaki ittifakı kamuoyunu arzuluyor. Bu ittifakta yerel seçimlerde de güçlenerek çıkması lazım. Bu konuda atılan her türlü adımı da destekliyoruz” dedi.

TÜRKİYE’YE KARŞI YÜRÜTÜLEN OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Bağımsız Ülkücüler Platformu Başkanı Adnan Baran, Türkiye’nin istikrarı için gerekli bir ittifak olacağını belirterek, “Cumhur İttifakı dış güçlerin içerdeki maşalarına karşı yapılan bir ittifaktı. Türkiye’nin ayağına vurulan prangaların kırılması, Türkiye’nin bağımsızlığa giden yolda engellerin kaldırılması için gerekli bir ittifak. O ittifakı gerektiren sebepler halen ortada. Bugün Türkiye’ye karşı içeriden ve dışarıdan operasyonlar devam ediyor. Türkiye’de tehdit devam ediyor. AK Parti ile MHP bu milleti temsil ediyor. Karşıdaki partilerde dış güçlerin Türkiye’deki maşası. Yapılan ittifakı bir seçim ittifakı olarak görmemek gerekiyor. Ülkenin bağımsızlığına gidecek yolda yek vücut olmak gerekiyor” şeklinde konuştu.