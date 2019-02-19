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Yerel Seçimlere doğru

Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları 31 Mart Yerel Seçimleri’nde, Alanya ilçesi’nde Adem Murat Yücel’i desteklediklerini kamuoyuna açıkladılar.

19 Şubat 2019 Salı 18:04
Yerel Seçimlere doğru

Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları 31 Mart Yerel Seçimleri’nde, Alanya ilçesi’nde Adem Murat Yücel’i desteklediklerini kamuoyuna açıkladılar.


Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları Alanya ilçesi’nde MHP’li Adem Murat Yücel’i destekleyeceklerini açıkladılar.


Büyük Birlik Partisi Alanya İlçe Başkanı Fevzi Yıldırım,“Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi ve Başkanımız Mustafa Destici ile yaptığımız görüşmeler sonucunda Alanya’da başkan adayı çıkarmama kararı aldık. Bu doğrultuda Alanya’ya 5 yıl güzel hizmetleri olan MHP adayı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i destekleme kararı aldık. Teşkilatımız ve Alperenler olarak Cumhur ittifakının içindeyiz. Başkanımız Adem Murat Yücel’in yanındayız. Ayrıca Büyük Birlik Partisi olarak belediye meclis üyesi adaylarımız vardır. Kimse kendine bu konuda pay çıkarmasın. Büyük birlik Partisi adını kendi çıkarlarına alet etmesin” diye konuştu.



Uygur: “Başkan Yücel halkımızın gönlünde taht kurdu”


Alanya Alperen Ocakları Başkanı Vedat Uygur ise “Seçim süresi zarfında Alanya Alperen Ocakları ve Büyük Birlik Partisi Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile olan istişaremiz sonucunda Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’i destekleme kararı aldık. Başkan Yücel, bu 5 yıllık süreçte halkla belediyeyi bütünleştirmiş ve halkımızın gönlünde taht kurmuştur. İnşallah 31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra da kendisini orada görmek istiyoruz. Aldığımız kararda Alanya kamuoyuna hayırlı olsun” dedi.



Türkdoğan: “Omuz omuza mücadele edeceğiz”


MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da “Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi’nin ve Genel Başkan Mustafa Destici’nin ifadeleriyle Cumhur İttifakı içerisinde genel seçimlerde yer alan Büyük Birlik Partisi yerel seçimlerde de Cumhur ittifakı adaylarını destekleme kararı almıştır. Alanyada’ki Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları’nın temsilcilerinin de bu çağrıya uyarak Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel’e ve partimiz Milliyetçi Hareket Partisi’ne, Cumhur İttifakı’na verdikleri destekten dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Onlar bizim kardeşlerimiz. İnşallah bu seçimde de omuz omuza mücadelemiz devam edecek” ifadelerine yer verdi.



Yücel: “Hep beraber çalışacağız, kazanan Alanya olacak”


Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun olarak sağduyunun birlikteliği ile hareket ederek Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin Alanya’da bizleri, Cumhur İttifakı’nı desteklemeleri, Milliyetçi Hareket Partisi adayını desteklemeleri bizim için son derece sevindirici bir haber. Böylelikle İlçe Başkanımızı ve Alperen Ocakları Başkanımızı da bu birlikteliğinden ve aldığı kararlarından dolayı kendilerine sonsuz teşekkürlerimi bir borç olarak biliyorum. Hep beraber çalışacağız, hep birlikte olacağız. Birlik ve beraberliğimiz her zaman daim olacak ve kazanan Alanya olacak. 31 Mart akşamı zaferi hep birlikte kutlayacağız” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 18:04
  1. doğa

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