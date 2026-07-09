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Define ararken kayboldu! Mağarada umutlu bekleyiş sürüyor

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Define ararken kayboldu! Mağarada umutlu bekleyiş sürüyor

Çorum'un merkez Kavacak köyünde arkadaşlarıyla birlikte kaçak define kazısı yapmak için mağaraya giren İ.A. isimli şahıs, kayalıkların arasında sıkışarak gözden kayboldu. Gece yarısı jandarmaya yapılan itirafla ortaya çıkan facia sonrası bölge adeta alarm durumuna geçti. AFAD, jandarma ve İskilip'ten gelen profesyonel madencilerin yürüttüğü zamana karşı yarışta, yer altındaki şahsa ulaşmak için mağaraya yılan kameralar salındı ve özel düzeneklerle oksijen verilmeye başlandı.

#1
Foto - Define ararken kayboldu! Mağarada umutlu bekleyiş sürüyor

Çorum'da arkadaşlarıyla define bulmak için girdiği mağarada kaybolan şahsı kurtarmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Olay, Çorum'un merkez ilçesi Kavacak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 04.00 sıralarında jandarma karakoluna müracaat eden S.Ş. isimli şahıs, arkadaşlarıyla birlikte define aramak için girdikleri mağarada İ.A. isimli şahsın sıkıştığını söyledi.

#2
Foto - Define ararken kayboldu! Mağarada umutlu bekleyiş sürüyor

Harekete geçen jandarma ekipleri tarafından olayın gerçekleştiği bölgede çalışma başlatıldı. Kazı yapılan kayalık alanı tespit eden jandarma ekipleri, AFAD'dan destek istedi.

#3
Foto - Define ararken kayboldu! Mağarada umutlu bekleyiş sürüyor

AFAD ve jandarma ekipleri tarafından mağarada arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. Daha sonra bölgeye Kastamonu ve Sivas'tan AFAD ekipleri ile İskilip ilçesindeki madende çalışan madenciler sevk edildi.

#4
Foto - Define ararken kayboldu! Mağarada umutlu bekleyiş sürüyor

Ekipler tarafından yılan kamera ile görüntülenme yapılan mağaraya kurulan düzenekle de oksijen veriliyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde şahısların mağara içerisinde kazı yaptıkları alandaki malzemelerine ulaşıldı. Madencilerle birlikte arama çalışmalarına devam eden ekipler, kısa sürede İ.A.'yı kurtarmaya çalışıyor.

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