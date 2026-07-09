Define ararken kayboldu! Mağarada umutlu bekleyiş sürüyor
Çorum'un merkez Kavacak köyünde arkadaşlarıyla birlikte kaçak define kazısı yapmak için mağaraya giren İ.A. isimli şahıs, kayalıkların arasında sıkışarak gözden kayboldu. Gece yarısı jandarmaya yapılan itirafla ortaya çıkan facia sonrası bölge adeta alarm durumuna geçti. AFAD, jandarma ve İskilip'ten gelen profesyonel madencilerin yürüttüğü zamana karşı yarışta, yer altındaki şahsa ulaşmak için mağaraya yılan kameralar salındı ve özel düzeneklerle oksijen verilmeye başlandı.