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Yaşam Küçük Evrim'e ne oldu? 8 yıldır tek bir iz bulunamadı
Yaşam

Küçük Evrim'e ne oldu? 8 yıldır tek bir iz bulunamadı

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Türkiye'nin hafızasına kazınan kayıp çocuk dosyalarından biri olan Evrim Atış olayında belirsizlik sürüyor. Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde 10 Temmuz 2018'de kaybolan Evrim Atış'tan, aradan geçen 8 yıla rağmen hiçbir iz bulunamadı.

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Yenisu köyünde, kaybolduğunda 3 buçuk yaşında olan Evrim Atış'tan 2 bin 921 gündür haber alınamıyor.

Evrim Atış, 10 Temmuz 2018 tarihinde annesi Dilek Atış tarafından yayladaki çadırın önüne kardeşi ile oyun oynaması için bırakıldı.

Çocuk kısa bir süre sonra kayboldu. Kendi imkânlarıyla kızlarını bulamayan aile durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine sevk edilen Jandarma ve AFAD ekipleri bölgede geniş çaplı arama çalışmaları yürütse de hiçbir ize rastlanmadı. Başlatılan soruşturma kapsamında çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesiyle anne Dilek Atış ve baba Burhan Atış tutuklandı. Baba Atış, kızının traktör kazasında öldüğünü ve kendi babasının mezarına gömüldüğünü ileri sürmüş, mezarda herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı.

 Anne Dilek Atış ise farklı tarihlerde verdiği çelişkili ifadeler nedeniyle tutuklanmıştı. Anne Dilek Atış 109 gün tutuklu kaldıktan sonra 8 Kasım 2018'de, baba Burhan Atış ise 165 gün sonra 4 Ocak 2019'da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aradan geçen 8 yıla rağmen Evrim'den hiçbir haber alınamadı.

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