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Gündem Trump'tan İran'a tehdit üstüne tehdit Gemileri vurursan daha ağır vururum
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Trump'tan İran'a tehdit üstüne tehdit Gemileri vurursan daha ağır vururum

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Trump'tan İran'a tehdit üstüne tehdit Gemileri vurursan daha ağır vururum

İki gündür İran’da 170 askeri hedefi vuran ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın gemileri hedef almaya devam etmesi halinde ABD'nin saldırılarının çok daha ağır" olacağı uyarısında bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ait olduğu belirtilen bir görseli alıntıladı.

Başkan Trump, "Bu, İran'ın dün gemileri bombalamasına misilleme niteliğindedir. Eğer tekrar yaşanırsa çok daha ağır olur." ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün, "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a ek saldırılar başlattıklarını duyurmuştu. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi ise ABD'nin saldırılarının cevapsız kalmayacağını söylemişti.

CENTCOM’dan yapılan açıklamaya göre, ABD'nin 8 Temmuz’da gerçekleştirdiği saldırılarda İran’a ait yaklaşık 90 askeri hedef vuruldu.

İKİ GÜNDE 170 HEDEFİ VURDU

Saldırılarda hava savunma sistemleri, kıyı gözetleme unsurları, füze ve insansız hava aracı (İHA) depolama tesisleri, deniz kuvvetlerine ait unsurlar ile İran kıyı şeridindeki askeri lojistik altyapısı hedef alındı.

Operasyonların, bir önceki gece gerçekleştirilen saldırıların devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

CENTCOM, 7 Temmuz’da düzenlenen ilk saldırı dalgasında ise yaklaşık 80 İran askeri hedefinin vurulduğunu, bunlar arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait 60’tan fazla sürat teknesinin de bulunduğunu öne sürdü.

Açıklamada, operasyonların İran’ın ateşkesi ihlal ederek Hürmüz Boğazı’ndan geçen üç ticari gemiye saldırmasının ardından düzenlendiği öne sürülürken, Tahran’a “ağır bedel ödetmenin” amaçlandığı ifade edildi.

CENTCOM, ABD güçlerinin bölgede “tetikte, yüksek hazırlık seviyesinde ve ABD Başkanı’nın talimatı doğrultusunda operasyon düzenlemeye hazır” olduğunu belirterek, gerekmesi halinde yeni saldırılar düzenlenebileceği mesajını verdi.

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