Bakan Çiftçi açıkladı: NATO Zirvesi tedbirlerinde 4 bin 412 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 24 TV’de değerlendirmelerde bulundu:

Bakan Çiftçi'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Ülkemiz açısından, diplomatik olduğu kadar güvenlik açısından da önemli bir zirveydi. Biz de zirvenin önemine yaraşır bir şekilde bütün güvenlik tedbirlerimizi önceden planladık.

56 bin polisimiz ve jandarmamız sahada etkin bir şekilde görev aldılar. Aylar öncesinden güvenlik tedbirlerimizin planlaması başladı. Son 72 saatte tedbirlerimiz zirve yaptı.

Herhangi bir sorun olmadan zirveyi kazasız, belasız ve sıyrıksız olarak atlattık. Devletin bütün kurumları el birliğiyle, güç birliğiyle sürece katkı verdiler.

Türkiye'nin büyük bir devlet olduğu bir kez daha tescillenmiş oldu. Cumhurbaşkanımızın da bir küresel lider olduğu bu NATO zirvesi ile beraber bir kez daha tescillenmiş oldu.

Ankara'nın giriş çıkışlarında yapmış olduğumuz veya diğer birinci kuşak, ikinci kuşak, üçüncü kuşak illerde yapmış olduğumuz bu çalışmalarda, 4 bin 412 şahsı da yakalamış olduk. Zirvenin bize böyle bir faydası daha oldu.

Abartmadık. Alınması gerektiği kadarıyla tedbir aldık. Çünkü biz daha önce başka ülkelerde yapılan NATO zirvelerini de inceledik. Hollanda'da yapılan NATO zirvesinde 38 bin polis görev almıştı.

15 Mart 2025 tarihi itibariyle sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili süreç başlamıştı. Zirveden önce bitmiş oldu. NATO zirvesiyle bu işin uzaktan yakından hiç alakası yok.

Şu anda Türkiye'de, 81 vilayetimiz açısından düşünüldüğünde sokak hayvanlarının yüzde 88'i toplanmış durumda. Hedefimiz bu senenin sonuna kadar bütün sokak hayvanlarını toplamak, sokaklarımızı daha güvenli hale getirmek.

Terörsüz Türkiye süreci, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sayın Devlet Bahçeli'nin de güçlü desteğiyle bir devlet politikası haline geldi. Yürüyen bir süreç var.

İçişleri Bakanlığı olarak süreci yakından takip ediyoruz. Çünkü terörden dolayı ülkemiz 50 yıldır büyük bedeller ödedi. İnşallah bu süreç başarıya ulaştığı zaman ülkemiz bir seviye daha atlamış olacak.

Terör örgütü mensuplarının ikna yoluyla teslim olmasına yönelik bir çalışmamız var.

Filistin örnek verelim. Orada güvenlik tam manasıyla sağlanabiliyor mu, sağlanamıyor. Çünkü İsrail sürekli bombalıyor. Gece gündüz bombalıyor. Soykırım yapıyor.

İnsanımız yolda, sokakta, caddede, gecenin herhangi bir vaktinde ıssız bir yerde, eğer hür olarak dolaşabiliyorsa, özgür olarak dolaşabiliyorsa bu güvenliğin bir neticesidir.

Güvenlik sağlandığı için, güven ortamı yeniden tesis edildiği için bugün Cudi Dağı'nda etkinlik yapılabiliyor. Bölgede önceden böyle bir etkinlik düzenlemek hayal gibi bir şeydi.

Bugün insanlar hiçbir endişe duymadan, Türkiye'nin her yerine rahatlıkla gidebiliyorlar. İşte bu güvenliğin sağlanması neticesinde olan bir durum.

Bunlar klasik mafya örgütlenmelerinden farklı. Giyim tarzları değişik. Bunların mesela hızlı zengin olma arzuları var. Silahlarla poz veriyorlar, köpek gezdiriyorlar. Bazen birbirleriyle mücadele ettikleri de oluyor.

Birinci olarak bu yeni nesil suç örgütleri ile mücadeleyi en önemli konu olarak ilan ettik. İkincisi de uyuşturucuyla mücadele.

Bu sene yeni nesil suç örgütleriyle ilgili mücadelemizi de arttırdık. Bu senenin ilk 6 ayında 478 suç örgütüne yönelik olarak bin 272 operasyon yaptık.

15-18 yaşındaki çocuklardan faydalanıyorlar. Tek eylemlik insan kiralayabiliyorlar. Bunlarla mücadeleyi bırakmayacağız. Hedefimiz bu senenin sonunda bunların büyük kısmını tamamen çökertmek.

Siber alana, "Siber Vatan" diyoruz. Nasıl ki sokaklarımızda, caddelerimizde, kamuya açık olan alanlarda devriye faaliyetleri icra ediyorsak ve güvenliği sağlamak zorundaysak, Siber Vatanda da güvenliği sağlamak zorundayız.

İçişleri Bakanlığı'nın görevi sadece günlük hayatta değil siber alanda da devam ediyor. Çünkü siber alanda işlenen suçların hem mağduru, hem sonucu gerçek.

Siber dolandırıcılar veya çevrim içi dolandırıcılar, vatandaşı bir şekilde ağlarına düşürüyor. Kendini polis olarak tanıtıyor, savcı olarak tanıtıyor. İnsanlar ellerindeki parayı kaptırabiliyorlar. İşte bunu engellemek için Dolunay projesini gerçekleştirdik.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ "DOLUNAY PROJESİ"

Bunu yaptığımız takdirde dolandırıcılarla daha etkili bir mücadele yürütebileceğiz. Proje kısa zamanda hayata geçecek.

SURİYE'YE GERİ DÖNÜŞLERDE SON DURUM

Şu anda ülkemizde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 245 bin kişi.

2016 yılından 2026 yılına kadar, 10 yıllık süre içerisinde 1,5 milyon Suriyeli ülkelerine geri döndü.

8 Aralık devriminden sonra gidenlerin sayısı da bugün itibariyle 710 bin kişi.

Suriye'ye gitmişken Emevi Camisinde uğramamak, orada bir vakit namaz kılmamak da olmazdı.

Tam ikindi namaz vaktinde de Emevi Camisi'ne gittik ikindi namazını kıldık. Namazdan sonra da imam efendi, beni Mihraba davet etti.

Ben de camide konuşma yapmanın çok mantıklı bir şey olmayacağını düşündüm. Bir Aşr-ı Şerif okudum orada.

Şu andaki iş başında olan yönetim Suriye'yi normalleştirmeye, hayatı olağanlaştırmaya çalışıyor. Bu arttıkça dönüşlerin daha da hızlanacağını düşünüyorum.

MÜLK İDARE AMİRLERİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI

Yani biz taşrada devleti temsil ediyoruz, valiler ve kaymakamlar olarak. Yaptığımız paylaşımların da devletin bu vakarına, ciddiyetine, devlet adamı mantığına uygun olması gerekir.