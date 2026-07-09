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Yeni sistem ellerinde patladı! Avrupa havalimanlarında kuyruk çilesi

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Cem Kaya Giriş Tarihi:

Yeni sistem ellerinde patladı! Avrupa havalimanlarında kuyruk çilesi

Avrupa Birliği'nin güya sınır güvenliğini artırmak ve düzensiz göçü önlemek bahanesiyle 10 Nisan itibarıyla yürürlüğe koyduğu Giriş-Çıkış Sistemi (EES), tam bir fiyaskoya dönüştü.

#1
Foto - Yeni sistem ellerinde patladı! Avrupa havalimanlarında kuyruk çilesi

Pasaportlara damga vurulması uygulamasını kaldırıp yerine parmak izi ve yüz taraması gibi biyometrik veri zorunluluğu getiren haçlı bloku, personel yetersizliğiyle de birleşince Avrupa havalimanlarını adeta kaosa teslim etti; vizeye tabi olan Türk vatandaşları pasaport kontrol noktalarında saatlerce bekletilerek adeta sinsi bir eziyete maruz bırakılıyor.

#2
Foto - Yeni sistem ellerinde patladı! Avrupa havalimanlarında kuyruk çilesi

Avrupa Birliği, 10 Nisan itibariyle düzensiz göçü önlemek, sınır güvenliğini artırmak ve giriş-çıkış işlemlerini hızlandırmak amacıyla EES (Entry/Exit System - Giriş-Çıkış Sistemi) uygulamasını hayata geçirerek pasaportlara damga vurulması uygulamasını sona erdirdi. Ancak yeni sistem ve personel yetersizliği nedeniyle özellikle Türkiye'den Avrupa'ya giden ve Avrupa'dan Türkiye'ye gelen yolcular uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor. Yaz sezonunda artan yolcu yoğunluğu nedeniyle Avrupa uçuşlarında da süreli rötarlar yaşanıyor. Yeni sistem kapsamında sınır kapılarında parmak izi ve yüz görüntüsü gibi biyometrik verilerin alınmasının zorunlu hale gelmesi de işlemlerin uzamasına neden oluyor.

#3
Foto - Yeni sistem ellerinde patladı! Avrupa havalimanlarında kuyruk çilesi

TÜRK VATANDAŞLARI EES SİSTEMİ KAPSAMINDA İŞLEM GÖRÜYOR Havayolu şirketleri, yeni sistem nedeniyle yaşanan yoğunluk konusunda yolcularını uyararak, havalimanlarına uçuş saatinden en az 3-4 saat önce gelmelerini ve pasaport kontrol noktalarına erken geçmelerini tavsiye ediyor. Türk vatandaşları, Schengen bölgesine girişte vizeye tabi oldukları için EES sistemi kapsamında işlem görüyor. Avrupa Birliği ise yaz sezonunda yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle biyometrik kayıt işlemlerinin geçici olarak askıya alınabileceğini, ancak sınır kontrollerinin devam edeceğini belirtiyor.

#4
Foto - Yeni sistem ellerinde patladı! Avrupa havalimanlarında kuyruk çilesi

EES SİSTEMİ NEDİR? Giriş-Çıkış Sistemi (EES), Avrupa Birliği vatandaşı olmayan kişilerin Schengen Bölgesi'ne giriş ve çıkışlarını dijital ortamda kayıt altına alan yeni sınır yönetim sistemidir. Bu sistemle birlikte Schengen ülkelerinde pasaportlara damga vurulması uygulaması aşamalı olarak sona ererken, sınır güvenliğinin artırılması ve düzensiz göçle mücadelenin güçlendirilmesi hedefleniyor. Sistem kapsamında yolcuların ilk girişlerinde dört parmak izi ile biyometrik yüz fotoğrafı alınıyor. Bu işlem ortalama bir dakika sürüyor. 12 yaş altındaki yolculardan parmak izi alınmazken yalnızca yüz fotoğrafı çekiliyor. Alınan biyometrik veriler üç yıl boyunca saklanıyor ve sonraki girişlerde yeniden kayıt yerine doğrulama işlemi yapılıyor.

#5
Foto - Yeni sistem ellerinde patladı! Avrupa havalimanlarında kuyruk çilesi

SİSTEM HANGİ ÜLKELERDE UYGULANIYOR? Avrupa sınır kapılarındaki yeni Giriş-Çıkış Sistemi (EES), 10 Nisan itibarıyla tam kapsamlı olarak uygulanmaya başlandı. Sistem, Schengen Bölgesi'nde yer alan 29 ülkede uygulanıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin yanı sıra İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn vatandaşları sistemden muaf tutuluyor. EES; Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan'ın yanı sıra İsviçre, İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn'da uygulanıyor. (DHA)

#6
Foto - Yeni sistem ellerinde patladı! Avrupa havalimanlarında kuyruk çilesi

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