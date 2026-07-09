Yeni sistem ellerinde patladı! Avrupa havalimanlarında kuyruk çilesi

EES SİSTEMİ NEDİR? Giriş-Çıkış Sistemi (EES), Avrupa Birliği vatandaşı olmayan kişilerin Schengen Bölgesi'ne giriş ve çıkışlarını dijital ortamda kayıt altına alan yeni sınır yönetim sistemidir. Bu sistemle birlikte Schengen ülkelerinde pasaportlara damga vurulması uygulaması aşamalı olarak sona ererken, sınır güvenliğinin artırılması ve düzensiz göçle mücadelenin güçlendirilmesi hedefleniyor. Sistem kapsamında yolcuların ilk girişlerinde dört parmak izi ile biyometrik yüz fotoğrafı alınıyor. Bu işlem ortalama bir dakika sürüyor. 12 yaş altındaki yolculardan parmak izi alınmazken yalnızca yüz fotoğrafı çekiliyor. Alınan biyometrik veriler üç yıl boyunca saklanıyor ve sonraki girişlerde yeniden kayıt yerine doğrulama işlemi yapılıyor.