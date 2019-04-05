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Seçim 2019 Sayfası

Yerel seçimlere damga vurdu! Belediye başkanlığından mahalle başkanlığına

31 Mart yerel seçimleri sonrası, Kahramankazan Belediye Başkanlığı görevini Serhat Oğuz’a devreden Lokman Ertürk,AK Parti ilçe teşkilatında görev alarak, ikamet ettiği mahallenin başkanı olduğunu açıkladı.

05 Nisan 2019 Cuma 23:45
Yerel seçimlere damga vurdu! Belediye başkanlığından mahalle başkanlığına

15 yıldır sürdürdüğü Kahramankazan Belediye Başkanlığı görevini, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında Cumhur İttifakı’nın Adayı Serhat Oğuz’a devreden Lokman Ertürk, AK Parti ilçe teşkilatında görev alarak, ikamet ettiği mahallenin başkanı oldu. Ertürk’ün bu davranışına sosyal medyadan tam destek geldi.

Seçim çalışmaları sürecinde Serhat Oğuz’a verdiği aktif destek, sosyal medya başta olmak üzere tüm mecralarda dikkatle takip edilen Ertürk’ten, herkesi şaşırtan yeni bir davranış daha geldi. Ertürk, 15 yıllık belediye başkanlığı görevini devretmesinden bir gün sonra, AK Parti ilçe teşkilatında yeni bir görev aldı.

Ertürk, Kahramankazan’da ikamet ettiği Fatih Mahallesi’nin mahalle başkanı oldu. AK Parti ilçe başkanlığında toplanan Fatih Mahallesi komisyonu, oy birliği ile Ertürk’ü mahalle başkanlığına seçti. Ertürk’ün mahalle başkanlığı görevine seçildiğini AK Parti Kahramankazan İlçe Başkanı Ali Yıldıztepe sosyal medya üzerinden duyurdu.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 23:45
  1. Lokman Ertürk
  2. Kahramankazan Belediye Başkanı
  3. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk

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