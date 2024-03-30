Yerel seçimlerde kaç kişi oy kullanacak? 31 Mart 2024 seçmen sayısı kaç?

Milyonlarca seçmenin tercihlerini belirlemek üzere sandık başına gideceği Pazar günü 1 milyonu aşkın genç seçmen ise ilk kez bu seçimlerde oy kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu oyların geçersiz sayılacağı durumlar ve oy verme işlemi esnasında dikkat edilecek hususlarla ilgili bilgileri geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı. Hangi seçmenin hangi sandıkta oy kullanacağı ise yine geçtiğimiz haftalarda dağıtımına başlanan seçmen kağıtları içerisinde yerini almıştı. Seçmen kağıdı eline ulaşmayan ya da kağıdı kaybeden kişiler ise e-devlet içerisinde yer alan” yurt içi seçmen kaydı sorgulama” işlemini kullanarak hangi sandıkta oy vereceklerini öğrenebilecekler. Peki, 31 Mart’taki yerel seçimlerde kaç kişi oy kullanacak?

YEREL SEÇİMLERDE KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

1 milyon 32 bin 610 gencin ilk kez oy kullanacağı seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Yerel seçimde kayıtlı toplan seçmen sayısı ise 61.4 milyon olarak duyuruldu. 2019 seçimlerinde kayıtlı seçmen sayısı 57 milyon 93 bin olarak duyurulmuş seçimlere katılım oranı ise yüzde 84.66’da kalmıştı. 48 milyon 340 bin kişinin oy kullandığı 2019 seçimlerinde 1 milyon 908 bin 445 oy ise geçersiz sayılmıştı.