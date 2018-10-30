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Yerel seçimlerde bakanlar aday olacak mı?

AK Parti 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimler için hazırlıklarına başladı. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde AK Parti’nin belediye başkan adaylarının kim olacağı merek konusu olurken, İstanbul gibi kritik şehirler için bakanların aday gösterileceği iddia edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanların adaylıklarına ilişkin konuştu. Peki Yerel seçimlerde AK Parti bakanları aday gösterecek mi?

30 Ekim 2018 Salı 13:47
Yerel seçimlerde bakanlar aday olacak mı?

AK Parti 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimler için hazırlıklarına başladı. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde AK Parti’nin belediye başkan adaylarının kim olacağı merek konusu olurken, İstanbul gibi kritik şehirler için bakanların aday gösterileceği iddia edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanların adaylıklarına ilişkin konuştu. Peki Yerel seçimlerde AK Parti bakanları aday gösterecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yerel seçim çalışmalarına ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanların yerel seçimde belediye başkan adayı olacağı iddiaları ve "Kabine revizyonu" haberleriyle ilgili olarak, "Medya sürekli böyle kabine revizyonları zaten yapar. Biz de onlardan öğreniriz. Şu anda gündemimizde böyle bir şey söz konusu değil. Bakanlık sayıları da aynı şekilde böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Biz zaten bakanlık sayılarını düşürmek suretiyle yeni sistem inşa ettik. Bunu da böyle sürdüreceğiz. Bunlar olmaz değil, yeri geldiğinde olabilir ama şu anda gündemimizde böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 13:47
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