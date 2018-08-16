0553 313 94 23

Yerel seçimlerde AK Parti ve MHP ittifak yapacak mı?

Türkiye 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili seçimlerini yaptı. AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı sandıktan zaferle çıktı. Türkiye erken seçim olmazsa 31 Mart 2019 tarihinde yerel seçimlerini yapacak. Peki yerel seçimlerde AK Parti ve MHP ittifak yapacak mı? Yerel seçimler ne zaman yapılacak? Yerel seçimler erkene alınacak mı? İşte detaylar…

16 Ağustos 2018 Perşembe 12:07
Yerel seçimlerde AK Parti ve MHP ittifak yapacak mı?

Türkiye 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem milletvekili seçimlerini yaptı. AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı sandıktan zaferle çıktı. Türkiye erken seçim olmazsa 31 Mart 2019 tarihinde yerel seçimlerini yapacak. Peki yerel seçimlerde AK Parti ve MHP ittifak yapacak mı? Yerel seçimler ne zaman yapılacak? Yerel seçimler erkene alınacak mı? İşte detaylar…

MHP yerel seçim çalışmalarına hızlı başladı. Yerel seçimler için aday belirleme çalışmalarına şimdidan başlayan MHP, yerel seçimlerde partisini temsil edecek, adaylar için öncelikle mevcut belediye başkanlarına yönelecek. MHP, Belediye başkan adayını belirlemede kriter teşkilatın görüşleri de önemli etken olacak.

YEREL SEÇİMLERDE ORTAK İTTİFAK OLMAYACAK

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçimlerinde, seçmenin karşısına AK Parti ile kurduğu "Cumhur İttifakı" ile çıkan MHP, yerel seçimde herhangi bir ittifak yapmayacak. Seçime tek başına girecek şekilde hazırlanan MHP, seçimde AK Parti ile sadece "gönül ittifakı" yapacak ve ortak aday çıkarmayacak.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

 AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Geldi’ye ‘’Türkiye’de Yerel seçimler erkene alınacak mı?’’ şeklinde yöneltilen sorunun ardından konuya ilişkin süren erken seçim tartışmalarına netliğe kavuşturarak henüz böyle bir durumun söz konusu olmadığının özellikle altını çizerek, CHP'den yerel seçimlerin erkene çekilmesine dair bir teklif sunulması halinde konunun yeniden değerlendirmeye alınacağını vurguladı. Bununla birlikte  AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Geldi; "Yerel seçimlerin erkene alınması için anayasa değişikliği gereklidir. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir teklif verirse, çünkü Ak Parti ve MHP’nin böyle bir çoğunluğu yok, 400 sandalye gerekir, CHP böyle bir teklif getirirse değerlendirilir. Şu an için böyle bir şey söz konusu değil. Biz seçimleri 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz" şeklinde ifadelere yer verdi.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 12:07
  1. Yerel seçimleri ne zaman yapılacak?
  2. 2019 yerel seçimleri ne zaman?
  3. yerel seçimler erkene mi alınacak
  4. 2018 Erken Seçim tarihi öne mi alındı?

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çavuşoğlu Kongolu mevkidaşı ile görüştü
    1. Çavuşoğlu Kongolu mevkidaşı ile görüştü
    2. Fatih Terim'den sürpriz karar! Tolga..
    3. Pes artık! 'Valiyim' diyerek...
    4. Çok sayıda kişiye gönderilmişti!..
    5. TEM'de zincirleme kaza! Yaralılar var
    6. Direksiyon başında kalp krizi geçirdi,..
    7. Zilhicce'nin bugün kaçıncı günü?
    8. 25 ayrı suçtan yakalandı, savunması:..
    9. İşte Trump’ı elinde oynatan ekip!
    10. Düğünde havaya ateş açıldı, kalbi..
    11. Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik..
    12. Zilhicce ayının ilk on gününde yapılan..
    13. İşe bisikletle giden müdür tüm..
    14. KYK Diyarbakır yurtları
    15. YPG/PKK ve Esed arasında 'özerklik'..
    16. 2018/MTSKS-3 ehliyet sınav sonuçları..
    17. Muhtarlar TL'ye destek için maaşlarını..
    18. “Göbeğini Kaşıyan Adam” krize formülü..
    19. İP, AK Parti'nin davetine cevap verdi
    20. AK Parti kongresi için 16 yerli 38..
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    ABD'den bir küstah tehdit daha! 'Brunson'u bugün bırakmazsanız...'
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    Türkiye'nin en büyük yerli cep telefonu fabrikası açıldı
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Açığa dolar alıyordu! O bankaya büyük şok
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu
    Gaziantep Belediyesi'nden örnek karar! Alım-satım durduruldu
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?