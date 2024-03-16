Yerel seçimler yaklaşırken: Muhtarlar ve seçimleri

SERDAR KILIÇ / İSTANBUL

31 Mart’ta seçmenler yerel yönetimlerini seçmek için sandık başına gidiyor. Seçimlerde muhtar adayları da yarışıyor. Resmi verilere göre göre Türkiye genelinde 32 bin 238 mahalle ve 18 bin 278 köy olmak üzere toplamda 50 bin 516 muhtar görev yapıyor. 50 bin 516 muhtar koltuğu içinde yarış yapılacak.

Kelime anlamı bakımından "Seçilmiş kişi" olarak ifade edilen muhtar; bir köyün ya da mahallerin yönetiminden sorumlu kişi olarak kabul görür. 5 yıllık görev süresi olan muhtar, köy ve mahallelerde tüzel kişiliği temsil eder. Mahalle ve köy halkı tarafından adaylar arasından seçilen muhtar, azaları ile birlikte mahalle ya da köyün idari işlerini yürütür. Bulunduğu bölgenin temsilcisi olmakla birlikte görev alanı içerisine giren mahalde yasaların halka duyurulmasını da sağlar.

Muhtarlığın kurulma sebebi ise Yeniçeri ocağı’dır. Muhtarlık birimlerinin temelleri ilk olarak 1829 senesinde İstanbul’da atılmıştır. II. Mahmut Yeniçeri Ocağı’nı ortadan kaldırması sonucu Yeniçerilerin yokluğunda tehlikeye meydan vermemek ve küçük birimlerin güvenliğini koruyabilmek için muhtarlık teşkilatını kurmuştu. Muhtarlık birimi ilk defa İstanbul, Üsküdar, Eyüp mahallelerinde hayata geçti.

İLK KADIN MUHTAR GÜL ESİN OLMUŞTU

ÖNE ÇIKAN VİDEO

12 Kasım 1933 tarihli muhtarlık seçimleriyle de resmi olarak Türkiye’de ilk kadın muhtar Aydın’dan seçilmişti. Karpuzlu Nahiye merkezi olan Demircidere Köyünde seçimler 6 Kasım 1933 günü yapılmış ve köyde seçme ve seçilme hakkına sahip bütün kadın ve erkeklerin katılımıyla köy derneği cumhuriyet meydanında toplanan 500’e yakın kişi oylarını kullanmışlardır. Seçimlere sekiz muhtar adayı katılmıştı. Sekiz kişi içerisinde tek kadın aday Gül Hanım’dı.

Seçimde dönemin Çine Kaymakamı Mehmet Ali Bey’de bulunmuş ve seçim öncesi bir konuşma yapmıştır. Kaymakamın konuşmasının ardından seçimlere geçilmiş ve Gül Hanım ittifakla köy muhtarı seçilmişti.

MUHTARLIK SEÇİMLERİ NEDEN GERGİN GEÇİYOR?

Özellikle Anadolu’da muhtarlık seçimleri İl ve ilçe başkanlık seçimlerinden bile daha gergin olabiliyor. Sosyolojik olarak özellikle köy ve mezralarda muhtarlar belirli ailelerin güç simgesi olarak görülüyor. Günyedoğu’da aşiretler bu konuda baskın durumda olurken Karadeniz bölgesinde ise köklü aileler üzerinden muhtarlık mücadelesi sürüyor. Muhtarlık Anadolu’da özellikle köylerde ‘’iktidar’’ olma olarak okunuyor. Çoğu zamanda muhtarlık seçimlerinde sık sık gerginlikler bazen de ölümlere neden olan gerginlikler yaşanıyor.