Yerel seçimler öncesi İYİ Parti TV kanalı satın aldı

İYİ Parti, daha önce lisans borcundan dolayı yayınlarına ara vermek zorunda kalan Türkiyem TV'yi aldı.

Ciddigazete'nin haberine göre; Ankara'dan İYİ Parti milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Reşat Erdoğan'ın sahibi olduğu Türkiyem TV, Meral Akşener'in danışmanı Mustafa Hakan Ünser ve iki arkadaşı tarafından 1 milyon dolara satın alındı.

RTÜK'e olan lisans borcundan dolayı yayınlarına ara vermek zorunda kalan Türkiyem TV, bir dönem Ülkü Ocakları genel başkanlığı da yapmış olan Ünser ve iki arkadaşı tarafından tekrar faaliyete geçirilecek.

Ne zaman yayına başlayacak

Ankara'da stüdyo hazırlıkları devam eden kanalın, 10 Kasım'da yayına başlaması planlanıyor.

TV kanalı için aylık 170 bin liralık bütçe yapıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Mustafa Hakan Ünser