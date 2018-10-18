Yerel seçimler öncesi İYİ Parti TV kanalı satın aldı
24 Haziran'da dip dalganın vurduğu İYİ Parti yerel seçimler öncesi TV kanalı satın aldı. Genel Başkan Meral Akşener'in danışmanı Mustafa Hakan Ünser ve iki arkadaşı daha önce yayınlarına ara veren Türkiyem TV'yi aldı.18 Ekim 2018 Perşembe 20:42
İYİ Parti, daha önce lisans borcundan dolayı yayınlarına ara vermek zorunda kalan Türkiyem TV'yi aldı.
Ciddigazete'nin haberine göre; Ankara'dan İYİ Parti milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Reşat Erdoğan'ın sahibi olduğu Türkiyem TV, Meral Akşener'in danışmanı Mustafa Hakan Ünser ve iki arkadaşı tarafından 1 milyon dolara satın alındı.
RTÜK'e olan lisans borcundan dolayı yayınlarına ara vermek zorunda kalan Türkiyem TV, bir dönem Ülkü Ocakları genel başkanlığı da yapmış olan Ünser ve iki arkadaşı tarafından tekrar faaliyete geçirilecek.
Ne zaman yayına başlayacak
Ankara'da stüdyo hazırlıkları devam eden kanalın, 10 Kasım'da yayına başlaması planlanıyor.
TV kanalı için aylık 170 bin liralık bütçe yapıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Mustafa Hakan Ünser
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