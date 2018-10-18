Ağaç AŞ
0553 313 94 23

Yerel seçimler öncesi İYİ Parti TV kanalı satın aldı

24 Haziran'da dip dalganın vurduğu İYİ Parti yerel seçimler öncesi TV kanalı satın aldı. Genel Başkan Meral Akşener'in danışmanı Mustafa Hakan Ünser ve iki arkadaşı daha önce yayınlarına ara veren Türkiyem TV'yi aldı.

18 Ekim 2018 Perşembe 20:42
Yerel seçimler öncesi İYİ Parti TV kanalı satın aldı

İYİ Parti, daha önce lisans borcundan dolayı yayınlarına ara vermek zorunda kalan Türkiyem TV'yi aldı.

Ciddigazete'nin haberine göre; Ankara'dan İYİ Parti milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Reşat Erdoğan'ın sahibi olduğu Türkiyem TV, Meral Akşener'in danışmanı Mustafa Hakan Ünser ve iki arkadaşı tarafından 1 milyon dolara satın alındı.

RTÜK'e olan lisans borcundan dolayı yayınlarına ara vermek zorunda kalan Türkiyem TV, bir dönem Ülkü Ocakları genel başkanlığı da yapmış olan Ünser ve iki arkadaşı tarafından tekrar faaliyete geçirilecek.

Ne zaman yayına başlayacak

Ankara'da stüdyo hazırlıkları devam eden kanalın, 10 Kasım'da yayına başlaması planlanıyor.

TV kanalı için aylık 170 bin liralık bütçe yapıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Mustafa Hakan Ünser

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 20:42
  1. Ankara
  2. Reşat Erdoğan
  3. İYİ Parti
  4. Türkiyem TV
  5. Meral Akşener
  6. Mustafa Hakan Ünser

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    O iki köyün muhtarı görevden alındı
    1. O iki köyün muhtarı görevden alındı
    2. Bursa'da bulduğu parayı sahibine 11..
    3. Özgüven eksikliğinin arkasında yatan..
    4. Çocuk büyütürken bu hatalara düşmeyin
    5. Mide üşütmesi bu belirtilerle kendini..
    6. Yerel seçimler öncesi İYİ Parti TV..
    7. Yeni Havalimanı'nda bilet satışlarına..
    8. Uyurken salya akmasının önüne geçmek..
    9. Taraftarlar tesisi bastı! Tam 200 kişi
    10. PFDK'dan Bulut'a 4 yıl men cezası
    11. Birleşmiş Milletler: İdlib..
    12. İsrail'e girişi engellenen Amerika'lı..
    13. Merkel'den Brexit açıklaması: Anlaşma..
    14. Arakanlı Müslümanlar: Bizi öldürün ama..
    15. Rusya uyardı: Saakaşvili'nin izinden..
    16. Mikropları ayakkabımızla eve taşıyoruz
    17. Konya'da bir anlık dalgınlığın sonu:..
    18. Minibüs kamyona ok gibi saplandı: 2..
    19. Kartal zorlu maça hazırlanıyor
    20. İsrail'i boykot ediyordu! Hukuk..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın

    Günün Karikatürü

    19 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı