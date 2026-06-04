Şener Üşümezsoy’dan Denizli için dev deprem uyarısı

DENİZLİ İÇİN KRİTİK UYARI: "6.5 BÜYÜKLÜĞÜNE DOĞRU GİDEN BİR DEPREM RİSKİ VAR" Emel Özuğur'un YouTube programına konuk olan Üşümezsoy, Pamukkale-Denizli için kritik uyarılarda bulundu. Üşümezsoy, bu bölgede son zamanlarda yaşanan 5 büyüklüğündeki depremlerin aktif bir fay kuşağına işaret ettiğini vurguladı. Bölgedeki fayın tarih boyunca büyük kırılmalar yaşadığını da aktaran Üşümezsoy, "Pamukkale ve Denizli'ye doğru giden fay hattı aktif gözüküyor. Burada en az 6, hatta 6.5 büyüklüğüne doğru giden bir deprem riski var" dedi. Bölgedeki zeminin zayıf olduğuna da vurgu yapan Üşümezsoy, olası bir depremin çok şiddetli hissedileceğini aktardı.