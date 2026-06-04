Hırvatistan'da uçak düştü! Can kaybı sayısı açıklandı
Doğu Avrupa ülkesi Hırvatistan'ın Istria Yarımadası'nın güneyinde bulunan Medulin'de küçük uçak düştü. Yapılan açıklamada 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Hırvatistan uçak düşmesi ile sarsıldı. Istria polisinden yapılan yazılı açıklamada, Medulin'deki havalimanı yakınlarında küçük bir uçağın düştüğü, olay yerine çok sayıda ilk yardım, itfaiye ve ambulans uçak ekiplerinin geldiği belirtildi.
Polis, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Ulusal medya ise uçağın Avusturya'dan Hırvatistan'a geldiği ve Medulin'deki havalimanına inmesi gerektiği bilgisini paylaştı.