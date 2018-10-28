Yerel seçimler öncesi AK Parti'den CHP'ye çok sert tepki! 'Artık İzmirli bunu yemiyor'

AK Parti İzmir İl Başkanlığı tarafından Balçova Kaya Termal Otel'de düzenlenen İl Danışma Meclisi'nde konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, partinin kurulduğu günden bu yana çeşitli görevlerde yer aldığını söyledi.

Artık aday adayların çıkıp parti içinde yarışamayacağının altını çizen Şengül, aday adayı olanların açıklama yapmayacağını, İl Başkanlığının gerekli çalışmayı yaptıktan sonra birini belirleyeceğine işaret etti.

'Bunlar 4 yıl yatıyor'

Şu anda İzmir'in heyecanla ve umutla AK Parti belediyeciliğini beklediğini aktaran Şengül, "Bunlar 4 yıl yatıyor. Sonra son 6 ay Atatürk üzerinden Cumhuriyet üzerinden hassasiyet geliştiriyor. Artık İzmirli bunu yemiyor, inanmıyor. İzmir 6 ay sonra size sandıkta gerekli cevabı verecek. CHP'nin kalesi olarak görüyorlar İzmir'i. Kaleye kimin bayrak dikeceğini 31 Mart'ta göreceğiz." diye konuştu.