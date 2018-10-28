Yerel seçimler için ittifakı bitirmişti... Bahçeli şartı koydu!

Türkiye, yaklaşık 5 ay kala 2019 yılının mart ayında yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’nin atmosferine girdi.

Çalışmalar hız kazandı

24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçen Türkiye’de, gözler şimdi de gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimlere çevrildi.

Partiler arasında henüz yerel seçimlere dönük bir ittifak kararı bulunmazken, çoğu kentte aday adayları şimdiden çalışmalara başladı. Özellikle küçük illerde aday adaylarının bilboard, broşür ve afiş reklamları duvarları renklendiriyor. “Gönül belediyeciliği” sloganı ile hareket eden AK Parti, belediye başkan adaylarının başvurularını 5 Kasım’dan itibaren almaya başlayacak.

CHP adayları açıkladı

CHP’de kamu çalışanları hariç adaylık başvurusu tamamlanırken, parti aralarında ilçe ve beldelerin bulunduğu 105 seçim bölgesinde adaylarını açıkladı.

Güvenlik taraması

MHP yerel seçimler için ön başvuru alırken, adaylar ciddi bir güvenlik taramasından geçirilecek.

İP önümüdeki ay başvuruları alacak

İYİ Parti’de resmi başvuruların önümüzdeki aydan itibaren alınmaya başlanacağı belirtildi, HDP’de ise resmi olmamasına karşın aday adaylığı için ön başvurular alınıyor.

Partilerin Ankara, İstanbul ve İzmir ile diğer büyükşehirlerin adaylarını en son açıklaması bekleniyor. YSK, kamu çalışanlarının yerel seçimlerde adaylık için istifalarında son günü 1 Aralık olarak açıkladı.

Kaynak: AA