0553 313 94 23
impression

Yerel seçimler için ittifakı bitirmişti... Bahçeli şartı koydu!

Geçtiğimiz günlerde, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağını açıklayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin göstereceği adaylar için şartı belirledi, sıkı güvenlik taraması başlattı.

28 Ekim 2018 Pazar 09:23
Yerel seçimler için ittifakı bitirmişti... Bahçeli şartı koydu!

Türkiye, yaklaşık 5 ay kala 2019 yılının mart ayında yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri’nin atmosferine girdi.

Çalışmalar hız kazandı 

24 Haziran seçimleriyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçen Türkiye’de, gözler şimdi de gelecek yıl mart ayında yapılacak yerel seçimlere çevrildi.

Partiler arasında henüz yerel seçimlere dönük bir ittifak kararı bulunmazken, çoğu kentte aday adayları şimdiden çalışmalara başladı. Özellikle küçük illerde aday adaylarının bilboard, broşür ve afiş reklamları duvarları renklendiriyor. “Gönül belediyeciliği” sloganı ile hareket eden AK Parti, belediye başkan adaylarının başvurularını 5 Kasım’dan itibaren almaya başlayacak.

CHP adayları açıkladı

CHP’de kamu çalışanları hariç adaylık başvurusu tamamlanırken, parti aralarında ilçe ve beldelerin bulunduğu 105 seçim bölgesinde adaylarını açıkladı.

Güvenlik taraması

MHP yerel seçimler için ön başvuru alırken, adaylar ciddi bir güvenlik taramasından geçirilecek.

İP önümüdeki ay başvuruları alacak

İYİ Parti’de resmi başvuruların önümüzdeki aydan itibaren alınmaya başlanacağı belirtildi, HDP’de ise resmi olmamasına karşın aday adaylığı için ön başvurular alınıyor.

Partilerin Ankara, İstanbul ve İzmir ile diğer büyükşehirlerin adaylarını en son açıklaması bekleniyor. YSK, kamu çalışanlarının yerel seçimlerde adaylık için istifalarında son günü 1 Aralık olarak açıkladı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 09:23
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. bahçeli
  5. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'da akılalmaz olay! Suriyeli çocuk kafası parçalanmış şekilde bulundu
    1. Ankara'da akılalmaz olay! Suriyeli..
    2. Uçuş için son 24 saat
    3. Samsun'da, kırmızı ışıkta geçen yayaya..
    4. Bedelli için fiyat kırdılar
    5. Beyaz TV muhabiri dayak yedi
    6. İstanbul’dan Güneydoğu’ya kardeşlik..
    7. Yerel seçimler için ittifakı..
    8. Kuzey Irak'ta 4 terörist paketlendi
    9. İkinci el otomobil alacaklar dikkat!..
    10. Trump, saldırgan için idam istedi!
    11. Cahil ulusalcı amirale tokat gibi..
    12. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, liderler..
    13. Sadece acili 3 hastane büyüklüğünde!..
    14. CHP’de aday komedisi: AK Partili’yi..
    15. FETÖ’cü tespitinde görevli yüzbaşıya..
    16. Günün âyet ve hadisi
    17. Resmen açıklandı... Yakın zamanda..
    18. Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni..
    19. Resmi Gazete'de yayımlandı! 1,1 milyar..
    20. Galatasaray'dan sürpriz forvet..
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    Başkent Ankara'daki nöbetçi eczane isimleri
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
    AK Parti'de İstanbul için yoklama yapıldı! Öne çıkan isim dikkat çekti
    Mine Kırıkkanat’ın dili uzadı! “Hesap günü gelecek, sizi mağdur edeceğiz”
    Mine Kırıkkanat’ın dili uzadı! “Hesap günü gelecek, sizi mağdur edeceğiz”
    Doğalgaz ve elektrikle ilgili flaş açıklama!
    Doğalgaz ve elektrikle ilgili flaş açıklama!
    KYK yurt başvuruları ne zaman?
    KYK yurt başvuruları ne zaman?

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    Bu ne cüret! Türkiye’ye müdahale çağrısı yaptı
    Bu ne cüret! Türkiye’ye müdahale çağrısı yaptı