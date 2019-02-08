Yerel seçim öncesi Kılıçdaroğlu’nu zorlayacak itiraf! “O ilden nefrett ettiğini söyledi”

31 Mart yerel seçimleri için aday belirleme sürecinde yaşanan skandalların ardından neredeyse 1000 kişi CHP’den istifa etti. O isimlerden biri olan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu. CHP'den istifa edip DSP'ye katılan Acar, katıldığı bir televizyon programında, Kılıçdaoğlu’nun, “Muğla'dan nefret ettim ve Muğla'yı gözden çıkardım” dediğini aktardı.

"Gözden çıkardım"

Kılıçdaroğlu için, “Ne acıdır ki yaklaşık 1.5 yıl önceki bir ziyaretimde Genel Başkan bana şunu söyledi. 'Türkiye'deki bütün CHP'li belediyelerinde büyükşehir ile ilçe belediyeleri arasında hep sorun var, hep kavga var ama Muğla gibisini görmedim' dedi. 'Muğla'dan nefret ettim ve Muğla'yı gözden çıkardım' dedi” iddiasında bulunan Acar şunları söyledi:

"Nasıl gözden çıkarırsınız?"

“Bunu sevgili Marmarislilere ilk defa ifade ediyorum. Ben de 'efendim Muğla'yı nasıl gözden çıkartırsınız, Muğla CHP'nin kalesi. Biz burada bir bedel ödedik' dedim. ‘Biz Muğla'yı ve ilçelerini Marmaris'i gözden çıkartmayız' dedim. Bu şekilde bir diyaloğumuz geçti. Çok enteresan, CHP'nin Genel Başkanı Türkiye'de oy oranı en yüksek illerden birisi olan Muğla'yı gözden çıkardığını söyledi.”