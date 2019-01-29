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Yerel seçim öncesi CHP'de aday çatlağı: Oy istemeye yüzümüz kalmadı

Yerel seçim öncesi istifa haberleriyle sarsılan CHP'de İzmir Milletvekili Özcan Purçu, aday listelerine "Nasıl oy isteyeceğiz?" diyerek tepki gösterdi.

29 Ocak 2019 Salı 17:07
Yerel seçim öncesi CHP'de aday çatlağı: Oy istemeye yüzümüz kalmadı

CHP, İzmir'in Buca ve Bayraklı ilçeleri dışındaki belediye başkan adaylarını belirledi.

Gerçek Gündem'in haberine göre, İzmir'de oluşan aday tablosuna en sert tepki CHP'nin İzmir Milletvekili Özcan Purçu'dan geldi.

Purçu, 24 Haziran sürecinde kendisine hakaret ettiği için Genel Merkez'e şikayet ettiği İsmail Uygur'un Torbalı Belediye Başkan adayı gösterilmesi için "Sadece şaşkınım" dedi.

"Nasıl oy isteyeceğiz?"

Özellikle listede kadın aday sayısının azlığına dikkat çeken Purçu, "Kadınlardan nasıl oy isteyeceğiz?" diye sordu.

Purçu, "Listeye şaşkınım… Sadece Torbalı'yla ilgili değil İzmir'in genelinde ciddi sıkıntılar var. İşimiz kolay değil. Sahada çalışan bir milletvekili olarak oluşan listeden şaşkınım. Kadınlar yok! Kadınlar nerede? Kadın aday demiştik. Neredeler? 3 kadın aday var. AK Parti'de 6 kadın aday var. İzmir gibi bir yerde böyle bir liste? Şaşkınım. Listede kadınlar yok. Yok yok yok! İzmir'e 7-8 kadın aday yakışırdı. Kadınlardan nasıl oy isteyeceğiz? Partinin 5 yıldır faaliyetlerine katılmayanlar aday gösterildi. Önerilerimizin dikkate alındığını görmedim" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 17:07
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  6. Özcan Purçu

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