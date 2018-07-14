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﻿Yerel seçim hazırlığı 18 Ağustos’ta başlar

AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, yerel seçimlerle ilgili Akit'e açıklamalarda bulundu.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 12:25
﻿Yerel seçim hazırlığı 18 Ağustos’ta başlar

RESUL EKREM ŞAHAN/ANKARA

24 Haziran seçimlerinin ardından gözler yerel seçimlere çevrildi.

2019 Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerin erkene alınabileceğine dair iddialara ilişkin AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun önemli açıklamalarda bulundu.

Sorgun, “Aslında biz takvimlerimizi yerel seçimlere göre ayarlamıştık. Erken gelen genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi kararı alınınca biz takvimlerimizi revize ettik. 18 Ağustos’ta AK Parti’nin büyük kongresi var. Bu kongreden sonra zaten yerel seçim hazırlıkları başlar” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 12:25
  1. AK Parti
  2. yerel seçim
  3. 24 haziran
  4. Ahmet Sorgun

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