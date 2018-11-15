Yerel mahkeme AYM’yi takmıyor

Hizb-ut Tahrir üyesi olduğu ifade edilen Yılmaz Çelik’e yönelik zulüm bitmek bilmiyor. Anayasa Mahkemesi’nin, Yılmaz Çelik için verdiği ‘hak ihlali’ kararının ardından yerel mahkeme hukuk tanımaz ısrarcı tavrını sürdürüyor. Anayasa uyarınca “kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlayan” Anayasa Mahkemesi’nin Çelik ile ilgili ihlal kararını görmezden gelen Ankara 11. Ağır Ceza mahkemesi’nin 21 gündür harekete geçmediği bildirildi. Köklü Değişim Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mahmut Kar ise Hizb-ut Tahrir’in kurulduğu günden bugüne hiçbir şekilde şiddet yöntemini kullanmadığını ve hiçbir şekilde silahlı mücadele yöntemi ile bir çalışma ortaya koymadığını söyledi. Kar, “Hizb-ut Tahrir çalışma yaptığı tüm beldelere fikri ve siyasi metod ile faaliyetlerini sınırlamıştır. Bundan sonra da bu amaç ve yolundan zerre kadar sapmayacaktır. Hizb-ut Tahrir’in terör örgütü kabul edilemeyeceğini Anayasa Mahkemesi dahi görmüştür” ifadelerini kullandı.

HSK inceleme başlatabilir

Anayasa Mahkemesi, Yılmaz Çelik ile ilgili verdiği hak ihlali kararının gerekçesini 26 Ekim günü Resmi Gazete’de yayımladı. Böylece yerel mahkemelerin, “Karar, Resmi Gazete’de yayımlanmadı” bahanesine sığınarak tahliye taleplerinin reddetmesinin gerekçesi ortadan kalktı. Bu aşamadan itibaren, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin resmi niteliğe bürünen ve emsal niteliğindeki Anayasa Mahkemesi ihlal kararını uygulamaması hukuki sonuçlar doğurabilir. Yüksek mahkemenin “hak ihlali yapıldığı” tespitini dikkate almayan 11. Ağır Ceza mahkemesi hakimleri ile ilgili Hâkim ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) inceleme başlatması bekleniyor.

3 kişi daha zindana gönderildi

Öte yandan; AYM’nin Hizb-ut Tahrir’e yönelik emsal kararına rağmen yargı zulmü devam ediyor. AYM’nin ‘hak ihlali’ tespitini görmezden gelen yerel mahkemelerin keyfi kararları büyük tepki çekerken, 10 gün içinde 3 Hizbut Tahrirli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Herhangi bir cebir ve şiddet eyleminde bulunmayan 5 çocuk babası Sefa Karslı, Ankara’da “terör örgütü üyesi” suçlamasıyla tutuklandı. Şanlıurfa’da Abdullah Kuşçu, Kahramanmaraş’ta ise yerel bir gazete çıkartan Ömer Salman gece saatlerinde evinden alınarak tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Tebrik kartı suç mu olmalı?

Gazetemiz Akit, 9 Ocak’ta yayımlanan “Bayram mesajı da suç sayıldı” başlıklı haberinde, Çelik’in Ramazan Bayramı’nda gönderdiği tebrik mesajının suç sayıldığını ifşa etmişti. AYM’nin kararına konu olan Yılmaz Çelik tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen bayram mesajında, “Bayramınızı tebrik eder bir sonraki bayramın Raşidi Hilafet çatısı altında olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim” ifadeleri yer almıştı.

İslâmi duyarlılığa sahip kişilerin yer aldığı Hizb-ut Tahrir oluşumuna üye olduğu gerekçesiyle hakkında iddianame hazırlanan Yılmaz Çelik’in ısrarla zindanlarda tutulması zihinlerde derin şüpheler doğuruyor.