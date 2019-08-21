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Yerel kalkınmada "LEADER" dönemi

"Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması" çerçevesinde bölge dinamikleri dikkate alınarak teşvik sağlayacak "LEADER Tedbiri" tanıtım toplantısı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla yapılacak

21 Ağustos 2019 Çarşamba 20:41
Yerel kalkınmada "LEADER" dönemi

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması" çerçevesinde bölge dinamikleri dikkate alınarak teşvik sağlayacak "LEADER Tedbiri"nin tanıtım toplantısına katılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu tarafından 2015 yılında onaylanan, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD), Tarım Reformu Genel Müdürlüğü IPARD Yönetim Otoritesi ve IPARD Ödeme Kurumu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) başarıyla uygulanmaya devam ediyor.

IPARD II Programı kapsamında desteklenecek ve LEADER yaklaşımı olarak bilinen "Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması" çerçevesinde, bölge dinamikleri dikkate alınacak ve buna paralel olarak teşvik sağlanacak.

Şanlıurfa'nın Birecik ve Çorum'un İskilip ilçelerinde 2010'da pilot olarak başlatılan çalışmalara 2015 yılından itibaren hız verilirken LEADER, Ankara, Amasya, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Kastamonu, Manisa, Ordu ve Samsun illerine yaygınlaştırıldı ve 2020 yılından itibaren diğer IPARD illerinde de yaygınlaştırılması amaçlandı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından, Türkiye'ye LEADER Tedbiri kapsamında 2020-2023 yıllarını kapsayan süreç için yaklaşık 22 milyon avro bütçe verildi.

Yerel kalkınmada bölge dinamiklerini dikkate alan proje dönemini başlatması kapsamında önemli bir adım olan LEADER Tedbiri'nin tanıtım toplantısı, yarın Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin katılımıyla yapılacak.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 20:41
  1. IPARD
  2. LEADER Tedbiri
  3. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  4. TKDK

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