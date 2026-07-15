  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
‘Koltuk giderse de korumalar kalsın’ Terörist Netanyahu 3 buçuk atıyor Türkiye ile büyük savunma anlaşmaları yapan ülkeden ses getirecek karar: Soruşturuyoruz, sınır dışı edeceğiz Yol kenarlarında yetişen bitkiyi toplamak için yola çıktı! Bu yol ölümüne sebep oldu! İstanbul'da barajların doluluk oranında düşüş devam ediyor Eyvah dedirten gelişme: Denizaltıları dinleyen teknolojiye servet ödendi 15 Temmuz şanla şerefle yazılmış bir tarihtir Bursa'dan yürek ferahlatan haber 7 bin metrede bulutların üstünde yaşıyor: Dünyanın zirvesinde yeni bir hayvan keşfedildi
Spor
5
Yeniakit Publisher
Transferde ölü toprağını üstünden atıyor: Beşiktaş gönderdi Galatasaray alacak... Harekete geçtiler

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Transferde ölü toprağını üstünden atıyor: Beşiktaş gönderdi Galatasaray alacak... Harekete geçtiler

Transfer sezonunun en sessiz takımlarından olan son şampiyon Galatasaray'da eski Beşiktaşlı Emirhan İlkhan sesleri yükselmeye başladı.

#1
Foto - Transferde ölü toprağını üstünden atıyor: Beşiktaş gönderdi Galatasaray alacak... Harekete geçtiler

Beşiktaş'ın 2022 yazında 4.9 milyon euro karşılığında Torino'ya sattığı Emirhan İlkhan için Galatasaray'ın devrede olduğu iddia edildi.

#2
Foto - Transferde ölü toprağını üstünden atıyor: Beşiktaş gönderdi Galatasaray alacak... Harekete geçtiler

Yeni sezonda orta saha bölgesi için harekete geçen Galatasaray'ın her geçen gün gündemine yeni bir isim geliyor. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim ise Emirhan İlkhan oldu. Tuttosport, Galatasaray'ın Emirhan İlkhan'ın şartları için araştırma yaptığını ancak Torino'ya teklif sunmadığını yazdı.

#3
Foto - Transferde ölü toprağını üstünden atıyor: Beşiktaş gönderdi Galatasaray alacak... Harekete geçtiler

Ancak yine aynı haberde, Galatasaray'ın Torino forması giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Emirhan İlkhan'ı kadrosuna katmayı planladığını yazdı. Sarı-kırmızılıların bu transferden kolay kolay vazgeçmeye niyeti olmadığı aktarıldı.

#4
Foto - Transferde ölü toprağını üstünden atıyor: Beşiktaş gönderdi Galatasaray alacak... Harekete geçtiler

Torino, geçen sezon performansının ardından Emirhan İlkhan’ın sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanmıştı. İtalyan ekibinde geçen sezon 22 karşılaşmada süre bulma şansı yakalayan Emirhan İlkhan, 2 gol ve 2 asist ile skora katkı sağlamayı başardı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Üreticinin yüzü güldü! Şifa dolu bu sebzenin kilosu 300 TL
Yaşam

Üreticinin yüzü güldü! Şifa dolu bu sebzenin kilosu 300 TL

Balıkesir Burhaniye'de bamya fiyatları üreticiyi sevindirdi. Hisar köyde 8 dekar alanda bamya eken Mustafa Göksu, ürünün pazarda kilosunun 2..
Emekler boşa çıktı! İslamabad Mutabakatı ortadan kalktı
Dünya

Emekler boşa çıktı! İslamabad Mutabakatı ortadan kalktı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD’nin saldırıları ve deniz ablukasını yeniden uygulama girişimi nedeniyle İslamabad Muta..
Neler oluyor? Türk gemisi İHA saldırısına uğradı
Dünya

Neler oluyor? Türk gemisi İHA saldırısına uğradı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Ukrayna'nın Odessa açıklarında bir Türk şirketine ait sivil ticaret gemisi İHA s..
Bakan Göktaş'tan 15 Temmuz mesajı
Gündem

Bakan Göktaş'tan 15 Temmuz mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajında "Biz, 15 Temmuz ruhunu gururla ya..
Emine Erdoğan'dan Katar'a yürekten taziye!
Gündem

Emine Erdoğan'dan Katar'a yürekten taziye!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vefat eden eski Katar Emiri Şeyh Hamed bin Halife Al Sani'ye Allah'tan rahmet diled..
Hürmüz’de yeni rota savaşı! İran, Umman’ın teklifini elinin tersiyle itti!
Gündem

Hürmüz’de yeni rota savaşı! İran, Umman’ın teklifini elinin tersiyle itti!

Küresel enerji koridorunun kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı’nda sular durulmuyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman’da ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23