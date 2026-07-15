Transferde ölü toprağını üstünden atıyor: Beşiktaş gönderdi Galatasaray alacak... Harekete geçtiler
Transfer sezonunun en sessiz takımlarından olan son şampiyon Galatasaray'da eski Beşiktaşlı Emirhan İlkhan sesleri yükselmeye başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Transfer sezonunun en sessiz takımlarından olan son şampiyon Galatasaray'da eski Beşiktaşlı Emirhan İlkhan sesleri yükselmeye başladı.
Beşiktaş'ın 2022 yazında 4.9 milyon euro karşılığında Torino'ya sattığı Emirhan İlkhan için Galatasaray'ın devrede olduğu iddia edildi.
Yeni sezonda orta saha bölgesi için harekete geçen Galatasaray'ın her geçen gün gündemine yeni bir isim geliyor. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim ise Emirhan İlkhan oldu. Tuttosport, Galatasaray'ın Emirhan İlkhan'ın şartları için araştırma yaptığını ancak Torino'ya teklif sunmadığını yazdı.
Ancak yine aynı haberde, Galatasaray'ın Torino forması giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Emirhan İlkhan'ı kadrosuna katmayı planladığını yazdı. Sarı-kırmızılıların bu transferden kolay kolay vazgeçmeye niyeti olmadığı aktarıldı.
Torino, geçen sezon performansının ardından Emirhan İlkhan’ın sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kullanmıştı. İtalyan ekibinde geçen sezon 22 karşılaşmada süre bulma şansı yakalayan Emirhan İlkhan, 2 gol ve 2 asist ile skora katkı sağlamayı başardı.
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