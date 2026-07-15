Başkan Büyükkılıç'tan milli birlik günü mesajı: Bu ezan dinmez bu bayrak inmez!

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin eğitim, kültür ve sanat alanındaki öncü kuruluşu KAYMEK tarafından hazırlanan ‘İrade Bizim, Zafer Bizim' Sanat Sergisi’ ve ‘15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Merkezi’, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Büyükşehir Sanat Galerisi'nde düzenlenen törenle kapılarını ziyaretçilere açtı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış programına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, il protokolü, şehit aileleri, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, 15 Temmuz'un 10'uncu yılında milletin ortak hafızasını diri tutan böyle anlamlı bir sergiyi hayata geçirmekten büyük bir onur duyduklarını ifade etti. Başkan Büyükkılıç, konuşmasına Bayrak Şairi Arif Nihat Asya'nın milletin gönlünde yer edinen dizeleriyle başladı. Büyükkılıç, "Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım" diyerek şiirin ardından bayrağın anlamına dikkat çekti. 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçtiğini hatırlatan Başkan Büyükkılıç, geçen yılların acıları unutturmadığını belirterek şöyle konuştu: "Aradan tam on yıl geçti. Takvimler değişti. Yıllar birbirini takip etti... Fakat milletimizin hafızasına kazınan o gece ilk günkü canlılığıyla yaşamaya devam ediyor. Çünkü bazı tarihler yalnızca takvimlerde yer almaz. 15 Temmuz da işte böyle bir tarihtir." Büyükkılıç, 15 Temmuz gecesinde FETÖ terör örgütünün yalnızca bir darbe girişiminde bulunmadığını, devletin bekasını, demokrasiyi, millî iradeyi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını, geleceğini ve milletin istikbali hedef aldığını ifade etti.