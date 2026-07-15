Başkan Büyükkılıç'tan milli birlik günü mesajı: Bu ezan dinmez bu bayrak inmez!

BU MİLLET ESARETİ KABUL ETMEZ: Başkan Büyükkılıç, o gece milletin sergilediği duruşun tarihe altın harflerle yazıldığını belirterek konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: "Ancak hesap edemedikleri bir gerçek vardı. Bu millet esareti kabul etmez. Bu millet bayrağını yere düşürmez. Bu millet ezanını susturmaz. Susturmak isteyen hainlere de gerekli dersi verir." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milyonların siyasi görüşü, düşüncesi ve yaşam tarzı ne olursa olsun aynı bayrağın etrafında kenetlendiğini belirten Büyükkılıç, milletin demokrasiye sahip çıkarak tüm dünyaya örnek bir duruş sergilediğini söyledi. Başkan Büyükkılıç, 15 Temmuz'un sadece bastırılmış bir darbe girişimi olmadığını belirterek bunun bir millet destanı olduğunu "15 Temmuz yalnızca bir darbe girişiminin bertaraf edildiği gün değildir. 15 Temmuz; millet olmanın ne demek olduğunu bütün dünyaya gösteren bir destandır" sözleriyle vurguladı. O gece yaşanan fedakârlıkları tek tek hatırlatan Büyükkılıç, "Tankların önüne yatan yiğitler vardı. Kurşunların üzerine yürüyen gençler vardı. Ellerinde sadece şanlı Türk Bayrağı olduğu hâlde meydanları terk etmeyen analar, babalar, yavrular vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi bombalanırken görevini terk etmeyen milletvekilleri vardı. Selâlarla meydanlara koşan milyonlar vardı" ifadeleriyle açılışta duygu dolu anlar yaşattı.