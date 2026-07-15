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Aktüel Mahkemeden emsal niteliğinde 'mehir' kararı! İstanbul sözleşmesi değil, İslam hukuku yaşatır
Aktüel

Mahkemeden emsal niteliğinde 'mehir' kararı! İstanbul sözleşmesi değil, İslam hukuku yaşatır

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Mahkemeden emsal niteliğinde 'mehir' kararı! İstanbul sözleşmesi değil, İslam hukuku yaşatır

Giresun'da boşanan bir kadın, dini nikah sırasında mehir olarak vaat edilen 150 gram altının ödenmediği gerekçesiyle dava açtı. Mahkeme, tarafların imzasını taşıyan mehir senedini geçerli delil kabul ederek kadına 150 gram altın ödenmesine karar verdi.

Giresun'da boşanan bir kadın, dini nikah sırasında mehir olarak vaat edilen 150 gram altının ödenmediği gerekçesiyle dava açtı. Mahkeme, tarafların imzasını taşıyan mehir senedini geçerli delil kabul ederek kadına 150 gram altın ödenmesine karar verdi.

Giresun'da boşanan bir kadın, imam nikahı sırasında kendisine mehir olarak vaat edilen 150 gram altının ödenmediği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme, çiftin imzasını taşıyan mehir senedini delil kabul ederek kadına 150 gram altın ödenmesine hükmetti.

Olayın geçmişi yaklaşık beş yıl öncesine dayanıyor. Resmi nikahın ardından dini nikah da kıyan çift, mehir konusunda yazılı bir belge düzenledi. Tarafların imzaladığı senette, kadına 150 gram altın verileceği taahhüt edildi.

Bir süre sonra boşanma kararı alan kadın, evlilik sürecinde vaat edilen altınların kendisine teslim edilmediğini öne sürerek mehir senedinden doğan alacağının tahsili için dava açtı.

Davacı kadın, üzerinde her iki tarafın da imzasının bulunduğu mehir senedini mahkemeye delil olarak sundu. Mahkeme, belgeyi geçerli delil kabul ederek davanın kabulüne ve kadına 150 gram altın ödenmesine karar verdi.

Kaynak: NTV

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Yorumlar

Sezer

Resmi nikahi varsa mal varliginin yarisini alipda ustune bir de mehir aldiysa bu adaletsizlik olur dine gore Tabiki adam bunu bilerek imzaladiysa O zaman sozumu geri aliyorum.
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