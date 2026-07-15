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Gündem Ahmet Hakan ‘Ahbapseverleri’ bombaladı: "İktidara olan nefretiniz, bir kumarbaz tarafından dolandırılacak kadar yüksek olmasın."
Gündem

Ahmet Hakan ‘Ahbapseverleri’ bombaladı: "İktidara olan nefretiniz, bir kumarbaz tarafından dolandırılacak kadar yüksek olmasın."

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Ahmet Hakan ‘Ahbapseverleri’ bombaladı: "İktidara olan nefretiniz, bir kumarbaz tarafından dolandırılacak kadar yüksek olmasın."

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Haluk Levent etrafında yürüyen tartışmaları köşesine taşıdı. Hakan, kamuoyunda geniş yankı uyandıran süreçten çıkarılması gerektiğini savunduğu altı dersi sıralayarak, öfke, kutuplaşma ve sorgusuz güven duygusunun sağlıklı değerlendirmelerin önüne geçmemesi gerektiğini yazdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, köşe yazısında Haluk Levent hakkında kamuoyunda yürüyen tartışmaları değerlendirdi.

Yaşanan sürecin yalnızca bir kişiyle sınırlı görülmemesi gerektiğini belirten Hakan, toplumun farklı kesimlerinin bu olaydan çeşitli dersler çıkarması gerektiğini ifade etti.

"Siyasi öfke muhakemeyi gölgelememeli"

Ahmet Hakan, ilk değerlendirmesinde, siyasi kutuplaşmanın insanların sağlıklı karar vermesini engelleyebileceğini savundu.

Hakan, "İktidara olan nefretiniz, bir kumarbaz tarafından dolandırılacak kadar yüksek olmasın." ifadelerini kullanarak, siyasi aidiyetlerin kişisel muhakemenin önüne geçmemesi gerektiğini öne sürdü.

"Yardım faaliyetlerinde güven kriteri önemli"

Yardım organizasyonlarının büyük sorumluluk taşıdığına dikkat çeken Hakan, bu alanda görev üstlenecek kişilerin geçmişlerinin ve güvenilirliklerinin titizlikle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bu çerçevede, "Kumarla sorunu olan birini, yardım dağıtma sorumlusu olarak konumlandırmadan önce üç kere düşünün." değerlendirmesine yer verdi.

Bahçeli'nin uyarısını hatırlattı

Hakan, yazısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçmişte yaptığı değerlendirmelere de değinerek, "Devlet Bahçeli herhangi biri hakkında olumsuz görüş bildirmişse, mutlaka dikkate alın." ifadelerini kullandı.

"Semboller üzerinden karar vermeyin"

Ahmet Hakan, kişilerin yalnızca söylemleri veya kamuoyundaki imajları üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.

Bu kapsamda, "Her İzmir Marşı söyleyenin, her Atatürk diyenin, her AK Parti karşıtının peşine takılmayın." sözleriyle, semboller ve siyasi duruş üzerinden güven inşa edilmesini eleştirdi.

"Devlete güveni göz ardı etmeyin"

Yazısında devlet kurumlarına duyulan güvenin önemine de değinen Hakan, vatandaşların yardım faaliyetlerinde de sağduyulu davranması gerektiğini ifade etti.

Bu çerçevede, "Devlete güvenmeyip Ahbap'a güvenmek belki ilk etapta tatlı gelebilir; acısının sonradan çıkacağını unutmayın." değerlendirmesinde bulundu.

"Önce kendimize bakalım"

Yazısını özeleştiri çağrısıyla tamamlayan Ahmet Hakan, toplumda farklı görüşlere sahip insanları kolayca suçlayan anlayışın da sorgulanması gerektiğini belirtti.

Hakan, "Başkalarına 'koyun', 'aptal', 'cahil', 'kandırılmış' demeden önce şöyle bir kendinize bakmayı ihmal etmeyin." ifadeleriyle, yaşanan tartışmaların herkes açısından muhasebe vesilesi olması gerektiğini savundu.

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Yorumlar

iyi, iyi..

ulan münafık, şu an iyi iş çıkarıyorsun ha! cübbeliyle naber, var mı iyi bi prğuram yakında ortak?

birebir karşımda oturan insana söylediğim sözlerdendir

Başkalarına 'koyun', 'aptal', 'cahil', 'kandırılmış' demeden enönce şöyle bir kendinize bakmayı ihmal etmeyin."
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