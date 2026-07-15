Genç akademisyene iğrenç kumpas çöktü: İftiracılar duvara tosladı

Türkiye düşmanı çevrelerin, başarılarıyla öne çıkan milli ve yerli akademisyenleri itibarsızlaştırmak için devreye soktuğu kirli tezgahlar bir kez daha deşifre oldu.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin başarılı akademisyenlerinden Öğretim Görevlisi Abdurrahim Cemal Saygın’ı hedef alan, solak medya organları ve fonlu troll sayfaları tarafından köpürtülen iğrenç iftira kampanyası çöktü.

Yapılan asılsız iddiaların ardından başlatılan adli soruşturma, dijital terör estirenlerin maskesini düşürdü. Siber polisi ve savcılığın koordineli çalışması neticesinde, Saygın’ın adına üretilen sahte WhatsApp yazışmalarının ve entegre mail hesaplarının tek bir merkezden yönetilen planlı bir suikast girişimi olduğu belgelendi.

SOLCU GAZETE VE FONLU ORTAKLARININ İFFET DÜŞMANLIĞI

Halkın milli ve manevi değerlerine her fırsatta saldıran, yaptıkları yalan haberler sebebiyle erişim engeli yiyen Solcu Gazete ve türevi troll mecralar, bu kez de genç bir akademisyenin namusuna ve kariyerine göz dikti. Hiçbir somut delile dayanmayan, tamamen montaj ve sahte WhatsApp yazışmaları üzerinden üretilen "kadro karşılığı seks" iftirası, sözde hak savunucusu geçinen bu karanlık odaklar tarafından sistematik bir şekilde dolaşıma sokuldu. Amaç, üniversitelerdeki yerli kadroları yıpratmak ve kamuoyu nezdinde linç kültürü oluşturmaktı.

SİBER POLİS KUMPASIN ŞİFRELERİNİ ÇÖZDÜ

İğrenç iddiaların ardından yargıya taşınan olayda, emniyetin siber suçlarla mücadele ekipleri teknik inceleme başlattı. Yapılan derinlemesine dijital incelemelerde, iddiaya konu olan yazışmaların sahte numara üretme programları ve gizli maillerle entegre edilmiş iki yabancı hat üzerinden kurgulandığı belirlendi. Abdurrahim Cemal Saygın’ın şahsına ait hiçbir cihazla ve hesapla bağı bulunmayan bu sahte veriler, siber uzmanların hazırladığı raporla tek tek çürütüldü.

İFTİRA SİYASETİ Y APANLARIN MASKESİ BİR KEZ DAHA DÜŞTÜ

Hukukun ve adaletin tecelli etmesiyle derin bir nefes alan üniversite camiası, akademisyene yapılan bu siber saldırıya sert tepki gösterdi. Solak medyanın tetikçiliğini üstlendiği bu kumpasın çökmesi, dijital mecralarda yürütülen algı operasyonlarının hangi boyutlara ulaştığını bir kez daha gözler önüne serdi. Savcılık, sahte hesapları ve bu kumpasın arkasındaki karanlık isimleri deşifre etmek için soruşturmayı derinleştirirken, iftirayı yayan siteler hakkında da hukuki sürecin en ağır şekilde işletileceği öğrenildi.