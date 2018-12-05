0553 313 94 23

Yerel ajanslar duyurdu! ABD Deyrizor'da 25 sivili katletti

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Suriye'nin Deyrizor ilinin doğu kırsalındaki Heccin ilçesine dün geceden bu yana onlarca hava ve kara saldırısı düzenlediği ve 25 sivili öldürdüğü bildirildi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 18:19
Yerel ajanslar duyurdu! ABD Deyrizor'da 25 sivili katletti

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Suriye'nin doğusundaki Deyrizor iline düzenlediği hava ve kara saldırılarında 25 sivil öldü.

Deyrizor'daki yerel haber ağlarının bildirdiğine göre, koalisyon güçleri, ilin doğu kırsalındaki Heccin ilçesine dün geceden bu yana onlarca hava ve kara saldırısı düzenledi.

Saldırılarda 25 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 30 Kasım'da yaptığı açıklamada, Suriye'nin Deyrizor iline düzenlenen hava saldırılarında, sivillerin zarar gördüğüne ilişkin haberler aldıklarını belirterek, "Hastane ve sivil altyapıların hedef alınması kabul edilemez." ifadesini kullanmıştı.

Deyrizor'da son durum

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu ve batı kırsalındaki bölgeleri işgalini sürdürüyor.

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül'den bu yana DAEŞ'i Deyrizor'dan tamamen çıkarmayı hedefliyor.

YPG/PKK, 6 bin üyesinin katıldığı çatışmalar sonucu 27 Eylül'de Süse belde merkezini ele geçirmiş ancak kısa süre sonra çekilmek zorunda kalmıştı.

Çatışmalar kapsamında daha önce tamamen YPG/PKK'nın eline geçen Bagoz belde merkezinde ise iki örgütün işgali sürüyor.

Halihazırda DAEŞ'in elinde tuttuğu Heccin ilçe merkezi, Şiife ve Süse belde merkezleri ile Bu-Hesan ve Bu-Hatir köyleri saldırılara maruz kalıyor.

Deyrizor'un batı kısmında ise Beşşar Esed rejimi güçleri mevcut.

Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 28'i terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde.

DAEŞ ise Suriye'de iki bölgede varlığını sürdürüyor. Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 3'ü halen DAEŞ'ın işgali altında bulunuyor.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 18:19
  1. ABD
  2. Koalisyon güçleri
  3. Deyrizor
  4. ABD sivilleri katletti
  5. Suriye

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Pakdemirli liselileri ağırladı
    1. Bakan Pakdemirli liselileri ağırladı
    2. Renklerin bu anlamlarını biliyor..
    3. Türk kahvesinin sadece 40 yıl hatrı yok
    4. İlk Kültür Bakanı Halman'ın vefatının..
    5. Yün yorgan yıkanırken dikkat edilmesi..
    6. "Veliaht Prensin Kaşıkçı cinayetinin..
    7. Şişmanlık anne olmaya engel mi?
    8. Güçlü bir kadında bulunan 6 özellik
    9. MHK'nın eğitim seminerleri sona erdi
    10. Kremalı karnabahar çorbası
    11. Afrika ülkesinde bina çöktü! Çok..
    12. Nijerya'da bina çöktü: 17 ölü
    13. Kola şişesinden çıkan cisim hayrete..
    14. Çocuğunuzu bu yöntemlerle..
    15. YÖK'ten Namık Kemal Üniversitesine..
    16. Bodrum'da tefeciliğe 2 tutuklama
    17. Bebeğiniz sebepsiz yere ağlıyorsa…
    18. Lübnan Meclis Başkanı Berri'den..
    19. "Türkiye-Çin ilişkileri yıldan yıla..
    20. Avrupa Yetim-Der'den Arakanlılara..
    Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi
    Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum