  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP Tunceli İl Başkanlığı teyakkuzda! Kılıçdaroğlu’na memleketinde 'Hain Kemal' sloganı attırma planı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 52’nci yıl dönümü mesajı: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız Konser alanını boş gören şarkıcı Doğan: Malatyalılar nerede? 'Kayısı toplamaya gittiler!' Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi belli oldu ‘Ahbapçılar’ deprem konutlarını tanıtan Ruhi Çenet’i iyi izlesin! Burası mahalleyi değil, şehri andırıyor Kremlin: Hamaney telefon açabilir, sorun yok! Putin bu tür temaslara açık İki ay sonra ilk temas! DEM Parti heyeti İmralı’ya gitti Bakan Şimşek: Bazı vergilerden vazgeçmemize rağmen... Bütçe açığı 38 milyar TL iyileşti İran'dan dikkat çeken mesaj: "Hem savaşı hem diplomasiyi sürdüreceğiz" Aralarında polis ve avukatlar da var! Çetelere yönelik operasyonda çok sayıda gözaltı
Yerel Yerdeki adamı 4 kişi dövdüler... Hepsi gözaltında
Yerel

Yerdeki adamı 4 kişi dövdüler... Hepsi gözaltında

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yerdeki adamı 4 kişi dövdüler... Hepsi gözaltında

Düzce'de bir alışveriş merkezinin önünde kavga ettikleri kişiyi darbeden 4 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde Kültür Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. 4 kişi, bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları O.S.’yi darbetti.

Çevredekiler araya girip tarafları ayırdı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan O.S. hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Tarafların birbirinden şikayetçi oldukları belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 24 yaralı
Feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 24 yaralı

Gündem

Feci kaza! Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 24 yaralı

Ankara’da feci kaza! 2 belediye personeli hayatını kaybetti
Ankara’da feci kaza! 2 belediye personeli hayatını kaybetti

Gündem

Ankara’da feci kaza! 2 belediye personeli hayatını kaybetti

Feci kazada çok sayıda yaralı var
Feci kazada çok sayıda yaralı var

Yerel

Feci kazada çok sayıda yaralı var

Porsuk Çayı'nda feci olay
Porsuk Çayı'nda feci olay

Yerel

Porsuk Çayı'nda feci olay

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23