Yerdeki adamı 4 kişi dövdüler... Hepsi gözaltında
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Düzce'de bir alışveriş merkezinin önünde kavga ettikleri kişiyi darbeden 4 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Kültür Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. 4 kişi, bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları O.S.’yi darbetti.
Çevredekiler araya girip tarafları ayırdı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan O.S. hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Tarafların birbirinden şikayetçi oldukları belirtilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.