Yerde, Gökte ve Ötesinde ASELSAN Var

1975 yılında dört mühendisle teknoloji geliştirme yolculuğuna başlayan ASELSAN, bugün 13 bin kişiye ulaşan nitelikli kadrosundan aldığı güçle dünyanın dört bir yanına güven veren teknolojiler sunuyor.

Türkiye’nin çelik kalkanı

ASELSAN, paydaşlarıyla birlikte Türkiye’nin Katmanlı Hava Savunma Sistemi ÇELİKKUBBE’yi geliştiriyor. ÇELİKKUBBE ile KORKUT, HİSAR, SİPER, GÜRZ, GÖKER, GÖKBERK, CENK, PUHU, T-LİNK, EJDERHA gibi sistemler birbiriyle entegre şekilde çalışıyor. ASELSAN’ın geliştirdiği silah sistemlerinin yanı sıra hassas takip, teşhis ve sınıflandırma yapan radar ve elektro-optik sistemler de ÇELİKKUBBE içinde bir bütün halinde görev yapıyor. Bünyesinde birçok hava savunma silah sistemini, radarı, elektro-optik çözümleri, haberleşme modüllerini, komuta kontrol istasyonlarını ve yapay zekayı barındıran ÇELİKKUBBE, Türkiye’nin hava savunma alanındaki beyni olarak kritik görev üstleniyor.

1 trilyonu aşan ilk şirket

Dünyanın en büyük ilk 100 savunma sanayi şirketi (Defense News Top 100) listesinde 43. sırada yer alan, küresel ölçekte yatırımlar yapan bir markaya dönüşen ASELSAN, Borsa İstanbul’da endekslere dahil şirketler arasında piyasa değeri 1 trilyon lirayı aşan ilk şirket oldu. ASELSAN’ın 2024’te açıkladığı aselsaneXt vizyonu çerçevesinde alanında en iyi ürünleri yapma, oyun değiştirici teknolojiler geliştirme ve ihracat odaklı büyüme olmak üzere üç hedefi bulunuyor. İhracat odaklı büyüme stratejisi kapsamında 2030 yılında savunma sanayii alanında dünya çapında ilk 30 şirketi arasında yer almak için çalışmalarını sürdüren ASELSAN’ın hasılatı 2022-2024 yılları arasında yüzde 25 arttı.

Sözleşmelerde rekor

Geçmiş dönemlerde yıllık ortalama 2 milyar dolar tutarında sözleşme imzalayan ASELSAN, 2023 yılında 5 milyar dolar, 2024 yılında 6,5 milyar dolarlık sözleşmeye imza attı. ASELSAN, 2025 yılının 6 aylık döneminde de 2,8 milyar dolar tutarında yeni sözleşme imzaladı. İhracat sözleşmeleri yıllık ortalama 350 milyon dolar seviyesinde olan ASELSAN, bu tutarı 2023’te 600 milyon dolara, 2024’te 1 milyar dolara çıkarmayı başardı. ASELSAN’ın bu yılın ilk 6 ayında imzaladığı yeni ihracat sözleşmesi tutarı da 1,3 milyar dolara ulaştı.

Bugüne kadar envantere iki milyon ürün kazandıran ASELSAN; haberleşmeden mühimmata, elektro optikten radara kadar birçok teknolojik çözümüyle sahada fark yarattı. Türkiye’de üretilen ve dünyanın dört bir yanında kullanılan platformların birçoğunda ASELSAN çözümleri bulunuyor.

Ar-Ge’nin lideri oldu

ASELSAN, son yıllarda gerçekleştirdiği yüksek Ar-Ge harcamaları ve inovasyon odaklı yaklaşımı sayesinde, Ar-Ge projeleri, Ar-Ge personeli istihdamı ve ulusal patent başvurularındaki başarılarıyla sektörün zirvesini bırakmıyor.

ASELSAN, ayrıca aselsaneXt vizyonu doğrultusunda, Ar-Ge alanında dünyanın en iyi şirketleri ile rekabet edebilecek yenilikçi yaklaşımlar uyguluyor. ASELSAN’ın yıllardır Ar-Ge’ye yaptığı yatırımlar da artık seri üretime dönüşüyor. Ar-Ge merkezi sayısı 11’e ulaşan ASELSAN, 8 binden fazla Ar-Ge personeliyle yüksek teknolojiye sahip, katma değeri yüksek ürünler geliştiriyor.

Yürüttüğü Ar-Ge proje sayısında Türkiye lideri olan ASELSAN’ın Ar-Ge harcamaları bir önceki yıla kıyasla yüzde 42 oranında artarak 572 milyon dolar seviyesine geldi. Seri üretim alt yapılarının güçlendirilmesi amacıyla ASELSAN’ın yatırım harcamaları bir önceki yılın aynı dönemine göre iki kat artarak 100 milyon doların üzerine çıktı.

Gelecek 50 yıla yatırım

ASELSAN, Cumhuriyet tarihinin en büyük savunma sanayii yatırımı olan Oğulbey Teknoloji Üssünü de hayata geçirerek gelecek 50 yıla damga vurmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temelini attığı Oğulbey Teknoloji Üssü, yeni bir ASELSAN daha kurulması anlamına geliyor.

Avrupa’nın en büyük entegre hava savunma tesisi niteliğindeki Oğulbey Teknoloji Üssü, 1.5 milyar dolarlık toplam yatırım tutarıyla, ASELSAN’ın yarım asırlık birikiminin geleceğe taşınmasını sağlayacak. Açılışı yapılan 280 milyon dolar değerindeki 14 yeni tesisin de ASELSAN’ın üretim kapasitesini yüzde 40 oranında artırması planlanıyor.