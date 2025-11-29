Yerde dakikalarca tekme-tokat dövdü, sonra hiç beklenmeyen bir şey yaptı

İstanbul'un en işlek bölgelerinden Beyoğlu'nda, cadde üzerinde başlayan bir tartışma kavgayla bitti. Bir kişi, henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı diğer şahsı yere yatırarak acımasızca darp etti.

Görgü tanıklarının şaşkın bakışları arasında mağdura defalarca yumruk atan saldırganın, darp sırasında şahsın kafasına ayağıyla sert tekme attığı görüldü. Darbedilen şahıs hastanede tedaviye alındı.

Saldırganın olay sonrası yaptığı hareket ise dikkat çekti. Kaçmak yerine, yürüyerek en yakın polis merkezine giden saldırgan, kendi isteğiyle teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.