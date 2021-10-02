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Yaşam Yeraltı dünyasının ünlü ismi kardeşinin cenazesine katıldı!
Yaşam

Yeraltı dünyasının ünlü ismi kardeşinin cenazesine katıldı!

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin, vefat eden kardeşi Nihat Şahin'in cenazesine, cezaevinden izinli olarak katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 00:24:00 - 2021-10-02 00:26:49

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Sedat Şahin, Hollanda’da kalp krizi sonucu vefat eden kardeşi Nihat Şahin’in (51) cenazesine, kaldığı cezaevinden izinli olarak katıldı. Cami etrafı ve mezarlıkta jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Hollanda’da kalp krizi sonucu vefat eden Nihat Şahin’in cenazesi uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı’na getirildi. Buradan baba ocağı Bafra’ya getirilen Nihat Şahin’in cenazesi için Kavakpınar Mahallesi’ndeki evinin önünde helallik alındı. Cenaze, helalliğin ardından Alaçam ilçesi Kargılı Mahallesi’nde Gökçeboğaz Camisi’ne götürüldü.

Cezaevinden izinli olarak katıldı

Kardeşinin cenazesine kaldığı cezaevinden izinli olarak getirilen Sedat Şahin için geniş güvenlik önlemi alındı. Şahin, geniş güvenlik önlemleri altında cenazeye katılmak üzere Gökçeboğaz Camisi’ne getirildi.

Nihat Şahin’in cenazesi burada ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığına defnedildi. Mezarlığa Nihat Şahin’in yakınlarının dışında kimse alınmadı. Sedat Şahin mezarlıkta uzaktan taziyeleri kabul ettikten sonra tekrar cezaevi aracıyla mezarlıktan ayrıldı.

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