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Yeraltı dünyasının tanınan ismi yakalandı!

Ankara'da düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda yeraltı dünyasının tanınan ismi Zaza Ferhat'ın yakalandığı öğrenildi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 13:15
Yeraltı dünyasının tanınan ismi yakalandı!

Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yasadışı silah ticareti yapan ve başka illerden getirdikleri ruhsatsız silahları Ankara’da piyasaya süren kişilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik takipte yeraltı dünyasının ünlü ismi “Zaza Ferhat” lakaplı Ferhat D.’nin ismine ulaşıldı.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun imzalı habere göre, Ferhat D.’nin polisin takibinden kaçmak için ise 06 ZZF ile başlayan 4 farklı plakalı araç kullandığı belirlendi.

Organize polisi plakalardan yola çıkarak araçları takibe aldı. Ferhat D., Eskişehir Yolu’nda aracının içinde yakalandı. Sorguya alınan Zaza Ferhat’ın Ankara10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nce ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’ ile ‘nitelikli yağma’ suçlarından 3 farklı araması bulunduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 13:15
  1. Eskişehir
  2. Ankara
  3. Organize Suçlarla Mücadele

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