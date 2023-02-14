Yer yine FOX TV! Arsız yalancı Murat Yetkin deprem üzerinden sarık ve cübbeli Müslümanları hedef aldı

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Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremlerden sonra bölgeye, İsmailağa Cemaati, Menzil Tarikatı ve İFAM'ın da aralarında olduğu 30 İslami cemaat ve dernek intikal etti.

İlk günden beri yaraların sarılması amacıyla aralıksız çalışan ehl-i sünnet cemaat ve tarikatlarla sivil toplum kuruluşları, deprem üzerinden de hedefe kondu.

Fox TV canlı yayınında konuşan Murat Yetkin, hafızlık icazet törenlerine katılan Müslümanların giyim-kuşamını hedef aldı.

Yetkin, "Hafızlık kursunu bitirdikleri zaman ordu gibi geçit töreni düzenleyen sarıklılar nerede? Bir işin ucundan tutamazlar mı? Ancak sela okunurken mi olacaklar? Hayat kurtarmak yerine öldükten sonra mı ortaya çıkacaklar?" diyerek bölgede yoklar iftirası attı.