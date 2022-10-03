Yer yerinden oynayacak! Erdoğan "Bu konuda yılbaşına kadar hazırlıklarınızı tamamlayın" talimatı vermiş

Hükümet 2023 seçimlerine doğru yeni hamleler peşinde. Halkın cebini rahatlatma adına bir dizi uygulama aralık ya da ocak ayında hayata geçirilecek.

Yazar Candaş Tolga Işık, tv100 sitesindeki köşe yazısında Maliye Bakanlığının çalışmasıyla ilgili Ankara'daki kaynaklardan edindiği bilgileri şöyle aktardı:

"Perde arkasındaki esas isim Berat Albayrak"

"Maliye Bakanlığı'nda şu sıralar hummalı bir çalışma var. Maliye Bakanı Nureddin Nebati direksiyonda ama bu sürecin perde arkasındaki esas isim Berat Albayrak. Duyduklarımı teker teker yazayım.

"İşletmelere ciddi kredi destekleri"

Kredi Garanti Fonu’nun kesesi açılıyor. Özellikle işletmelere yönelik ciddi kredi destekleri getirilmeye hazırlanılıyor. Bu kapsamda yeni bir vergi affı ve yeni bir düzenleme de gündemde.

"Vergi indirimleri geliyor bazı vergiler de kaldırılacak"

Maliye kaynakları otomobilden cep telefonuna kadar birçok kalemde başta ÖTV olmak üzere çeşitli vergi indirimleri hatta bazı vergileri kaldırmaya gidecek kadar adımlar için çalışıldığını ifade ediyor.

"Yılbaşından hemen önce ya da hemen sonra açıklanacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maliye’ye yılbaşına kadar hazırlıklarınızı tamamlayın talimatı vermiş. Muhtemelen bu takvime sadık kalınırsa yılbaşından hemen önce ya da hemen sonra ekonomiye dair direkt vatandaşın cebine yönelik paketler açıklanacak."