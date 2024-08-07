Yer yerinden oynayacak! CHP'nin yayın organı Halk TV, Mansur Yavaş'ı sildi

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin Kadın Voleybol Takımı, çeyrek final mücadelesinde rakibini yenerek yarı finale yükseldi. Maçı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş Paris'te tribünden birlikte izledi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ ARASINDA BUZLAR ERİDİ Mİ?

Geçtiğimiz ay düzenlenen CHP'nin Eğitim Maratonu Çalıştayı'nda İmamoğlu ile Yavaş arasında ilginç bir an yaşanmıştı. İmamoğlu'nun kürsüye çıkmasıyla Yavaş salondan ayrılmıştı.

Paris'te oynanan mücadelede iki ismin yan yana tribünde maçı birlikte izlemesi dikkat çekti. Ancak Halk TV yayınında yaşanan sansür, iki isim arasındaki soğuk savaşı açıkça gözler önüne serdi.

Darp Haber'in haberine göre; o anlarda; Halk TV'nin Özgür Özel'i ve Ekrem İmamoğlu'nu ekrana yansıttığı, Mansur Yavaş'ın görüntülerine ise yer vermediği görüldü.

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MANSUR YAVAŞ PARİS'E DAVET EDİLDİ Mİ?

Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 2 belediye başkanının arasında bir rekabet oluşmaması için Mansur Yavaş'ı özellikle arayıp Paris'e davet ettiği öğrenildi.