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Gündem Yer: Trabzon'da bir lise! Öğrenciden öğretmenine rezil hareket
Gündem

Yer: Trabzon'da bir lise! Öğrenciden öğretmenine rezil hareket

Trabzon'da, lise son sınıf öğrencisi, dersi dinlemediği için cep telefonunu alan beden eğitimi öğretmenine tokat attı. Öğretmen şikayetçi olurken, okuldan ilişiği kesilen öğrenci hakkında savcılıkça soruşturma başlatıldı. Okul yönetiminin, daha önce aileye öğrencinin telefon bağımlılığı nedeniyle psikolojik destek alması yönünde tavsiyede bulunduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 10:46:00 -
Yer: Trabzon'da bir lise! Öğrenciden öğretmenine rezil hareket

Ortahisar'da lisenin müdür yardımcısı ve beden eğitimi öğretmeni F. L., beden eğitimi dersi sırasında, dersle ilgilenmediği gerekçesiyle öğrencisi M.E.E.'den cep telefonunu vermesini istedi.

Telefonu teslim eden M.E.E., bir süre sonra öğretmeni F.L.'den telefonunu geri istedi. F.L.'nin telefonu vermemesi üzerine M.E.E., iddiaya göre, öğretmenine tokat attı.

Aldığı darbeyle yere düşen öğretmene, çevredeki öğrenciler yardım etti.

Öğretmen, şikayetçi oldu

Darp raporu alan öğretmen, öğrencisinden şikayetçi oldu. Polis tarafından gözlem altına alınan M.E.E., savcılıkça serbest bırakılırken, hakkında soruşturma başlatıldı.

Öğrencinin okulla ilişiği kesildi

Disiplinsiz hareketleri nedeniyle uzaklaştırma aldığı öğrenilen M.E.E.'nin okulla ilişiği de kesildi. Okul yönetiminin, daha önce ailesine, öğrencinin telefon bağımlılığı nedeniyle psikolojik destek alması yönünde tavsiyelerde bulunduğu öğrenildi.

Eğitim-Sen Trabzon Şube Başkanı Engin Nur da saldırıyı kınayarak, "Bu olay şiddet vakalarının okullarımıza sirayet etmesi meselenin ne kadar ciddi boyutlara vardığını gösteriyor" dedi.

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Yorumlar

halil [email protected]

Eskiden okullarda disiplin dayakla sağlanırdı.Dayak kaldırıldı.Disiplini sağlayacak manevi eğitim sistemide kurulmadığı için işte öğrencilerin hali böyle oldu.
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DRSN

ÖĞRETMENLERİN ELİNİ KOLU BAĞLAYIN SOYSUZLAR ENGELLESİN EĞİTİM VERİLSİN OKULLARIN DUVARLARI GİRİŞ ÇIKIŞLAR AYNEN ALMANYADKİ GİBİ OLSUN İSTEYEN VELİ İSTEDİĞİ ZAMAN OKULA GİRİP ÇIKAMASIN ÖĞRENCİ OKULA GİRDİMİ ÇIKIŞSAATİNE KADAR OKULDAN ÇIKMASIN HAYATIN DİSİPLİNİ OKULDA ÖĞRENECEKSE ÇOK SIKI ÖNLEMLER ALINMALI VELİ OKULUN İÇİNDE ÖĞRETMENİ TEHTİT EDİLİYOR SONRA SAVCILIĞA İFADESİ ALINIP ÇIKIYOR TABİ VELİ KENDİNİ DAHA ÇOKM GÜÇLÜ HİSSEDİYOR BU REZALETE SON VERİLMELİ M.EB LARI ROMANTİK AÇIKLAMALARI BIRAKIP BUNLARA AĞİLMELİ SENDİKALAR ZATEN ÜYEMİZ ARTSIN KASAMIZ DOLSUN KEYFİMİZE KEYİF KATALI SENDİKA NEDEN OLUNUR BİLİNMİYOR HAK ARAMA YERİNE HAK YEMEYE DEVAM EDİYORLAR
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