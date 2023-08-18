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Gündem Yer: Trabzon! Akraba kavgasında kan aktı
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Yer: Trabzon! Akraba kavgasında kan aktı

Yeniakit Publisher
2023-08-18 12:04:00 -
Yer: Trabzon! Akraba kavgasında kan aktı

Trabzon'un Araklı ilçesinde akrabalar arasında yaşanan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kardeş silahla vurularak yaralandı.

Olay ilçenin Yolgören mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.D. (24) dün akşam geçmişe dayalı bir husumet nedeniyle tartıştığı akrabaları İbrahim Bilgin (40) ve Ayhan Bilgin'le (45) sabah saatlerinde evlerinin önünde yeniden tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.D. belindeki silahla akrabası Bilgin kardeşlere kurşun yağdırdı.

Olayda İbrahim Bilgin karnından aldığı kurşun yaraları ile ağır yaralanırken, ağabeyi Ayhan Bilgin ise ayağından yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla yaralılar Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumu ağır olan İbrahim Bilgin ise Kaşüstü Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

S.D. olay sonrası bölgeden kaçarak uzaklaşırken, yakalanması için güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı.
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