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Spor Yer Suudi Arabistan: Taraftar süper kupa finalini kaybeden oyuncuyu kırbaçladı
Spor

Yer Suudi Arabistan: Taraftar süper kupa finalini kaybeden oyuncuyu kırbaçladı

Yeniakit Publisher
2024-04-12 03:12:00 -

Al Hilal ile oynadıkları final karşılaşmasını kaybeden Al Ittihad takımında forma giyen Abderrazzah Hamdallah, bir taraftarın kırbaçlı saldırısına maruz kaldı.

Suudi Arabistan Süper Kupa finalinde Al Ittihad ile Al Hilal karşı karşıya geldi.

Al Hilal karşılaşmayı 4-1 kazanarak şampiyonluğa uzandı.

Maç bitimi, tribünlerde nadir rastlanan bir sahne yaşandı.

Futbolcuya kırbaçla saldırdı

Maç sonrası taraftarlar tartışan Al Ittihad oyuncusu Abderrazzah Hamdallah'ın su fırlattığı bir taraftar, Hamdallah'a yanındaki kırbaçla karşılık verdi.
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Kırbaç darbesinin ardıdnan öfkelenen Hamdallah, güvenlik güçleri tarafından hızla olay yerinden uzaklaştırıldı.

4-1 biten maçta Al Ittihad'ın tek golünü Hamdallah atmıştı.

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