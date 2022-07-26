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Gündem Yer: Osmaniye! Kullanılmayan okul binasında dehşet
Gündem

Yer: Osmaniye! Kullanılmayan okul binasında dehşet

Osmaniye'de kullanılmayan okul binasında erkek cesedi bulundu. İncelemenin ardından ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 13:20:00 -
Yer: Osmaniye! Kullanılmayan okul binasında dehşet

Alibeyli Mahallesi'nde yıkım kararı bulunan boş okul binasını kontrol etmek için gelen hademe, tuvalet kısmında bir erkek cesedi olduğunu fark etti.

Görevlinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İncelemenin ardından ceset, kimlik tespiti ve otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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