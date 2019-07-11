Yer: Konya'nın Meram ilçesi! Anne ve oğlu, ölümden son anda kurtuldu
Konya'nın merkez Meram ilçesi Tarihi Bedesten Çarşısında kaldırımda yürüyen anne ve oğlu, duvardan kopan mermer parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.11 Temmuz 2019 Perşembe 15:32
Konya’da bir iş yerinden çıkan vatandaş ile kaldırımda yürüyen anne ve çocuğu duvardan kopan mermer parçalarının üzerlerine düşmesinden son anda kurtuldu. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, merkez Meram ilçesi Tarihi Bedesten Çarşısında meydana geldi. Çarşıya giden anne ve oğlu, kaldırımda yürüdüğü sırada bir iş yerinin duvarından kopan mermer parçaları düştü. Bu sırada, iş yerinden çıkan bir kişi de mermer parçalarının başına çarpmasından son anda kurtulurken, omzuna bir parça geldi. Kaldırımda yürüyen anne ve çocuğu ise hızla oradan uzaklaştı. Kopan mermer parçaları kaldırıma dağıldı. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
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