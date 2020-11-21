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Gündem Yer: Konya... Türk ve İngiliz jetleri peş peşe havalandı
Gündem

Yer: Konya... Türk ve İngiliz jetleri peş peşe havalandı

Türk ve İngiliz jetleri, Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Eğitim faaliyetleri kapanış töreniyle sona erdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 15:07:00 -
Yer: Konya... Türk ve İngiliz jetleri peş peşe havalandı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, NATO eğitimleri kapsamında Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına gelen İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait 2 Eurofighter Typhoon uçağı ile Türk F-16 uçakları, toplam 11 sortinin yapıldığı eğitim uçuşu icra etti.

Eğitim faaliyetleri kapanış töreniyle sona erdi.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada "NATO eğitimleri kapsamında; Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına gelen İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 2 adet Eurofighter Typhoon uçağı ile F-16 uçaklarımız toplamda 11 sortinin yapıldığı eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Eğitim faaliyetleri kapanış töreni ile sona erdi." ifadelerine yer verildi.

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