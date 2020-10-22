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Gündem Yer: İstanbul! Minibüs şoföründen yürek ısıtan hareket
Gündem

Yer: İstanbul! Minibüs şoföründen yürek ısıtan hareket

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir minibüs şoförünün yaşlı çiftin yolun karşısına geçebilmesi için yolu kapattığı görüntüler yürekleri ısıttı. Tuzla Belediyesi tarafından kaydedilen görüntüleri Belediye Başkanı Şadi Yazıcı sosyal medya hesabından "Tebrik etmeden geçemem" notunu düşerek paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 20:27:00 -

Tuzla Belediyesi önünde yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen yaşlı çifte yol veren minibüs şoförü diğer araçların durmaması üzerine aracıyla iki şeridi kapatarak çifte yardımcı oldu. Tuzla Belediyesi güvenlik görevlileri tarafından fark edilen olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Yaşlı çiftin karşıya geçmesini sağladı

Tuzla'da Evliya Çelebi Mahallesi Hatboyu Caddesi üzerinde bulunan yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen yaşlı çifte o sırada caddeden geçen Tuzla Şifa- Pendik hattında hizmet veren yolcu minibüsü yol vermek için durdu. Ancak iki şeritli yolda diğer araçların durmaması üzerine minibüsün şoförü yolu keserek yaşlı çiftin karşıya geçmesini sağladı. O anlar ise Tuzla Belediyesine bağlı Güvenlik Görevlileri tarafından fark edilirken güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

"Tebrik etmeden geçemem"

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Belediye önünde kameralara yansıyan bir görüntüyü sizlerle paylaşmak istedim. Karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlara yol veren minibüs şoförünün çözüm biçimi tartışmaya açık olsa da tebrik etmeden geçemem. Trafikte yaya önceliğini de bu vesileyle hatırlatmış olalım" dedi.

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