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Yer: İstanbul E-5! Aracın üzerinden atlayıp saldırdı

E-5 Karayolu Avcılar Mevkiinde iki aracın karıştığı kazanın ardından çıkan kavga aksiyon filmlerini aratmadı.

25 Ekim 2018 Perşembe 10:59
Yer: İstanbul E-5! Aracın üzerinden atlayıp saldırdı

Olay, İstanbul'da saat 18.30 sıralarında E-5 Karayolu Avcılar Mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette ilerleyen 34 BDZ 096 plakalı hafif ticari araç ile 34 BE 4711 plakalı otomobili hafif şekilde çarpıştı. Çarpışmanın ardından kazayı yara almadan atlatan araç sürücüleri, aşağı inerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada bir kişi önce aracın üzerine, ardından da bariyerlere basarak şahsa saldırdı. Yaşanan bu kavga anı aksiyon filmlerini aratmazken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahsın kazaya karışan araçların üzerine basarak atlayıp saldırdığı ve kavganın bir süre devam ettiği görülüyor.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 10:59
  1. İstanbul
  2. kavga

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