Yer fıstığı yağı insan sağlığına çok faydalı

Biodizel ile motorlara dost olan yerfıstığı, ezmesiyle de kalbe dost. Üstelik fazla yağlı olmasına rağmen..

Sağlıklı bir kalbe sahip olmak için sabahları fıstık ezmesi sürülmüş bir dilim ekmeğin faydalı olacağı belirtiliyor. Ölüm sebepleri arasında kalp hastalıkları birinci sırada sayılmaktadır. Erkeklerin yakalanma riski kadınlardan daha fazla. Amerika'da Pensilvanya Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı, Amerika Kalp Derneği’nin tavsiye ettiği fıstık ezmesinde daha fazla oranda yağ (% 36 yağ) olmasına rağmen, bunun kalbe zarar vermediğini ortaya çıkardı. Fıstık ezmesinin kötü kolesterol olarak bilinen LDL kolesterolü düşürdüğü görülmüş. Ayrıca trigliseridi de düşürdüğü ve iyi kolesterol olarak bilinen HDL’yi düşürmediği gözlenmiş. Fıstık ezmesinin bir miktar fazla yağ ihtiva ettiği fakat bu yağın faydalı bir yağ çeşidi olduğu (doymamış yağ grubundan) belirtiliyor. Sonuç olarak araştırmacılar, fıstık ezmesinin kalp hastalığı riskini azalttığı kanaatindeler. Ancak içi şekerle doldurulmuş fıstık ezmelerinden kaçınmak gerekiyor. Çünkü bunların kalorileri gayet tabii olarak çok fazla!

BİNBİR ŞEKLE GİRİYOR

Yerfıstığının yağı çıkarıldıktan sonra geriye kalan küspesi, çok değerli bir yem katkı maddesi.. Küspesinde, yüzde 45 ham protein, yüzde 24 azotsuz öz maddeler bulunmakta. Bu yönüyle hayvancılıkta önemli yer tutmaktadır. Sapları da genellikle süt sığırcılığında kullanılmakta..

Yerfıstığı kabukları, sunta yapımında, mantar yetiştiriciliğinde, yakacak olarak, yapay odun ve kömür yapımında, yem olarak sığır yetiştiriciliğinde ve kümes hayvanları yetiştiriciliğinde de altlık olarak değerlendirilmekte..

Biyodizel üretiminde de kullanılan yerfıstığı aslında bir baklagiller bitkisi..

Dünya yerfıstığı üretimi 40 milyon tona, Türkiye’de ise 100 bin tona doğru ilerlemektedir. 10-15 milyon ton üretimle Hindistan, Çin ve ABD başı çekmektedir.

İnsan sağlığına yararları adeta saymakla bitmiyor

Yerfıstığı çinko ihtiva ettiğinden gribe karşı koruyucu etkisi var. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, büyüme ve gelişmeyi olumlu etkiliyor.

İçindeki minerallerden magnezyum kemik ve sinir dokusunu besliyor, kasların çalışmasını, kalp atışlarını düzenliyor.

Kansızlığın önemli rahatsızlıklara yol açtığı hamile ve çocuklarda D vitamini ile takviye eder, kemikleri ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

Özellikle gebelikte ihtiyaç duyulan demir (6,43 mg/100 gr) mineraline sahip yer fıstığı..

Ayrıca ihtiva ettiği selenyum ile vücudu çeşitli hastalıklardan korur, şeker hastalığının gelişimini engeller, kansere karşı direnci arttırır.

İçerisinde bulunan potasyum tansiyon düşürücü özelliğe sahiptir. Kalp yetmezliği, böbrek hastalıkları, hepatit ve siroz tedavisinde olumlu etkiler gösterir.