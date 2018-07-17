Yer: Denizli... Vinç ile indirdiler!
Denizli'de ahırın çatısına çıkan yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki inek, vincin ucuna bağlanan halatla aşağı indirilebildi.17 Temmuz 2018 Salı 16:43
Denizli'de ahırın çatısına çıkan yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki inek, vincin ucuna bağlanan halatla aşağı indirildi.
Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde Adile Karaman'a ait inek, ahırın çatısına çıktı. İneğini ahırın çatısında gören Karaman, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kale Şubesi ekipleri yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki ineği mahsur kaldığı çatıdan kurtarmak için çalışma başlattı. İnek, itfaiyenin uzun uğraşı sonucu vincin ucuna bağlanan halatla aşağı indirilip sahibine teslim edildi.
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