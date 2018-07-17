THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Yer: Denizli... Vinç ile indirdiler!

Denizli'de ahırın çatısına çıkan yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki inek, vincin ucuna bağlanan halatla aşağı indirilebildi.

17 Temmuz 2018 Salı 16:43
Yer: Denizli... Vinç ile indirdiler!

Denizli'de ahırın çatısına çıkan yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki inek, vincin ucuna bağlanan halatla aşağı indirildi.

Denizli'nin Kale ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde Adile Karaman'a ait inek, ahırın çatısına çıktı. İneğini ahırın çatısında gören Karaman, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kale Şubesi ekipleri yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki ineği mahsur kaldığı çatıdan kurtarmak için çalışma başlattı. İnek, itfaiyenin uzun uğraşı sonucu vincin ucuna bağlanan halatla aşağı indirilip sahibine teslim edildi.


İnek çatıda mahsur kaldı
İnek çatıda mahsur kaldı

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 16:43
  1. Karaman
  2. Denizli
  3. inek çatıda mahsur kaldı
  4. vinç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kapıkule'den rekor yolcu girişi
    1. Kapıkule'den rekor yolcu girişi
    2. Bedelli askerlik yapacak olan..
    3. Evde sucuk nasıl yapılır?
    4. İsrail parlamentosunun skandal kararı..
    5. Trump'tan flaş NATO çıkışı
    6. Sirke nasıl saklanmalıdır?
    7. Muhalefetin içler acısı durumu!
    8. Fenerbahçe'nin Ozan Tufan kararı belli..
    9. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı..
    10. Lohusa şerbeti nasıl yapılır?
    11. TOKİ Manisa Yunusemre 438 konut 2+1..
    12. Trump'tan flaş NATO ve Rusya açıklaması!
    13. Bomba iddia! İnce'nin sarhoş olduğunu..
    14. Aref Ghafouri öldü mü?
    15. CHP'li Tuncay Özkan: Tartışmalar doğru..
    16. Edirne'de şiddetli fırtına! Festival..
    17. Galatasaray'da Gomis depremi
    18. FETÖ ile mücadele Rumen basınında..
    19. Manisa Akgedik TOKİ emekli engelli alt..
    20. Büyük balıklar nasıl temizlenmelidir?
    Kriz giderek büyüyor! Listeye Türkiye'yi de eklediler
    Kriz giderek büyüyor! Listeye Türkiye'yi de eklediler
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    İOKBS devlet bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?
    İOKBS devlet bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?