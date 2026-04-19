‘Yer bile bakıyorlar’! Özgür ve ekibinden yeni parti hamlesi

CHP yönetimi, 38'inci Olağan Kurultay’a ilişkin istinaf süreci devam ederken, 'mutlak butlan' ihtimaline karşı yeni parti için yer bakıyor. Kılıçdaroğlu’nun Cindoruk’un cenazesinde Özgür Özel’i görmezden gelmesi, parti tarafından "mutlak butlan kararı çıkarsa ‘Ben buradayım" mesajı olarak yorumlandı. Bunun üzerine yedek parti çalışmaları hız kazandı.

Yeni Şafak’tan Uğur Duyan’ın haberine göre CHP kulislerinde parti içi dengeleri doğrudan etkileyecek mutlak butlan tartışması giderek öne çıkarken, parti içindeki muhalif kanat olası mutlak butlan kararını mevcut yönetime karşı harekete geçebilmenin tek yolu olarak görüyor. CHP MYK'da yapılan değerlendirmelerde, tartışmaların özellikle medya yansımaları üzerinden ele alındığı, yeni bir hukuki gelişmenin bulunmadığı ifade edildi. Yedek parti arayışlarının sürmesi ise “Genel Merkez de mutlak butlan kararını bekliyor” yorumlarını güçlendirdi. Tartışmaları büyüten son gelişme, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile mevcut Genel Başkan Özgür Özel arasında Hüsamettin Cindoruk'un cenaze töreninde yaşanan “selamlaşmama” oldu. Tören alanına gelen Kılıçdaroğlu, Özel ile selamlaşmamıştı. Parti kurmayları, “Bu mesaj olabilir ama o tartışmaların parçası olmayız” derken, Özel'e yakın bir milletvekili ise şunları söyledi: “Anlaşılan Kemal Bey bize doğrudan mesafe almış durumda. Bu da mutlak butlan kararı çıkarsa ‘Ben buradayım’ demekten başka bir şey değil.”

“ÖZGÜR ÖZEL DAHİL TÜM CHP YÖNETİMİ BİLİYOR”

Parti içi muhalefet sözcüleri, “Özel dahil tüm CHP yönetimi bu kararın çıkacağını biliyor. Ancak zevahiri kurtarmak adına ‘Mutlak butlan beklemiyoruz’ diyor” ifadelerini kullandı. Özel'in yedek parti açıklamalarına da işaret eden parti kaynakları, “Madem bu kararı beklemiyorlar, neden başka partilerle görüşüyorlar? Kuracağı parti için Ankara'da ve tüm ülkede yer bakıyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE’Yİ YURT DIŞINDA YİNE ŞİKÂYET ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yurt dışında ülkesini şikâyet etme geleneğini İspanya’da katıldığı Küresel Liderler Genel Oturumu toplantısında da devam ettirdi. Konuşmasında Türkiye’de otoriterliğin yükseldiğini iddia eden Özel, sözü CHP’li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarına getirdi. Milyarlarca liralık yolsuzlukla suçlanan Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını ‘darbe’ olarak niteleyen Özel, " Bir darbeye karşı halkın iradesini savunuyoruz” iddiasında bulundu.