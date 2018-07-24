Yer Bayrampaşa: Yağmur nedeniyle bir dolmuş, alt geçitte mahsur kaldı

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olduğu İstanbul'da, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülüyor. Kentte hava sıcaklıkları da 3 ila 5 derece azaldı.

Yoğun yağış nedeniyle Bayrampaşa'da Maltepe alt geçidini su bastı. İçerisinde yolcu bulunan bir minibüs alt geçitte mahsur kaldı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin, suyu tahliye etmesinin ardından minibüs kurtarıldı. Alt geçide çıkan yol, bir süre trafik akışına kapatıldı.