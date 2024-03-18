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Gündem Yer: Bayrampaşa! Polisten magandalık
Gündem

Yer: Bayrampaşa! Polisten magandalık

Yeniakit Publisher
2024-03-18 17:56:00 -
Yer: Bayrampaşa! Polisten magandalık

Görevde olmayan polis memuru, trafikte tartıştığı bir kişiyi silahla ateş ederek yaraladı.

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde, kendisine ait araçla izinli olduğu gün seyir halinde olan polis memuru ters yöne girdi.

Bu sırada karşı yönden gelen sürücü ile polis memuru arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartıştığı sürücüyü bacağından vurdu

Tartışmanın kızışmasıyla birlikte polis, diğer sürücüyü silahla bacağından vurdu.

Bacağından vurulan sürücü hastaneye kaldırıldı

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Polis gözaltına alındı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırdı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Polis ise gözaltına alındı.

“Yaralanan adamın yerde olduğunu gördük”

Silah seslerini duyan mahalle sakini Sadık Şengül, “Biz içerideydik, silah sesi duyduk. Önce kavga seslerini duyduk, sonra dışarı çıktık. O anda silah seslerinin de geldiğini duyduk. Yaralanan adamın yerde olduğunu gördük. Öncesinde kavga, bağrışma seslerinin geldiğini duydum. Yaralının durumu iyiydi, bacağından kan aktığını gördük. Hastaneye götürdüler.” dedi.

Yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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