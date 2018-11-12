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Yer: Balıkesir... Korku dolu anlar!

Balıkesir Edremit’te asansör boşluğuna düşen kadın hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

12 Kasım 2018 Pazartesi 06:26
Yer: Balıkesir... Korku dolu anlar!

Balıkesir'de gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Tuzcumurat Mahallesi 267 Sokak’ta inşaat halindeki binanın asansör boşluğuna düşen bir kadın olduğu ihbarı üzerine itfaiye kurtarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İnşaat halindeki binanın asansör boşluğunda yatar halde bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen kadına ulaşıldı. İtfaiye kurtarma ekipleri, kadını sağlık ekiplerinin ortak çalışması ile düştüğü yerden çıkarttı. Yaralı kadın Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. 

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 06:26
  1. Balıkesir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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